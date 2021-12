Grup Mimara i Club Rotary de Pedralbes porten música en directe a la residència Pedralbes Park

El Grup Mimara aposta per l'entreteniment i la diversió als seus centres a través de la música en directe. Aquesta vegada, una de les seves residències en poder gaudir de tot això va ser Pedralbes Park que, el 16 de desembre i amb la col·laboració del Club Rotary de Pedralbes, va rebre la visita del grup ‘Yumitus del Pichón’.





Música en directe a Pedralbes Park /@Grup Mimara





Durant el concert es va interpretar un repertori de música variada, on van destacar cançons de rumba catalana i, com no podia ser altrament, nadales. Al llarg de l'actuació, els residents van anar animant-se i al final van acabar ballant i cantant, passant un gran moment. També es va repartir xocolata calenta, melindros i neules entre tots els usuaris, i es va donar un ram de flors i es va cantar l'aniversari feliç a un dels residents que aquest mes de desembre feia anys.





“L'experiència va ser molt gratificant per l'afecte i la calor que vam rebre de tots, on els residents ens demanaven més cançons i, fins i tot, alguns des del balcó es van unir amb cançons i aplaudiments. En tot moment ens vam sentir molt ben acollits en un ambient familiar i entranyable”, ha afirmat Nadine Pieper, presidenta del Cub Rotary de Pedralbes, entitat collaboradora que va fer possible aquesta jornada de música en directe.





Cal destacar que en tot moment es van seguir les mesures de prevenció anticovid establertes pel centre i per les autoritats sanitàries. Per això mateix, els usuaris van seguir el concert des de les seves terrasses, mentre que el grup de música va actuar des del jardí de la residència.