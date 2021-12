CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Quan sortim al carrer la saviesa popular sempre ens treu un somriure / @CatPress





Un any més ja és aquí a la cantonada el Nadal i amb ell els grans àpats amb la família i els amics. I també, el pensament recurrent que augmentar de pes per Nadal és una cosa inevitable. I és que no podem obviar que una forma habitual a la nostra cultura de demostrar afecte als nostres éssers estimats, és a través del menjar preparant-los en aquestes dates aquests plats tan especials. Tots recordem la nostra àvia cuinat diverses hores per acontentar l'estómac de tota la família, sense oblidar els aperitius i els dolços de la sobretaula.







I tot, tot el que sortia de les mans era glòria beneïda. Mentre ens enfrontem a una nova onada deixem-nos portar pel bon humor i la calor a les nostres galtes d'unes bones rialles. Que ningú ens tregui el somriure de la cara.





I després d'aquesta reflexió en veu alta ara sí, us deixem amb el nostre podcast informatiu de cada dia. Preparats?













NOTÍCIES DEL DIA