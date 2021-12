Catalunya recupera 34,9 milions en grans premis i el 'Gordo' passa de llarg

Cristina Pallàs, propietària de l'administració de Loteria del Passeig Fabra i Puig, 179, de Barcelona celebra amb cava que ha repartit el quart i cinquè premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, a la porta de l'administració, que s'ha fet - David Zorrakino - Europa Press





El Sorteig Extraordinari de Nadal ha deixat a Catalunya uns 34,9 milions d'euros a Catalunya, fet que suposa un 9,1% dels 382,1 milions jugats, en concepte dels 13 grans premis del sorteig celebrat aquest dimecres, sense comptar terminacions, aproximacions ni pedres.





Tant el 'Gordo' 86.148 --que els dos últims anys havien recaigut en part a Reus (Tarragona)-- com el segon premi 72.119 han esquivat Catalunya, i ha aconseguit pessigar part del tercer premi, un dels quarts i cinc dels cinquens.





El tercer premi 19.517 ha repartit 50 sèries a Catalunya, 35 a Calella (Barcelona) i 15 a Granollers , i en el cas de Calella ha estat un bar el que ha repartit 17,5 milions d'euros entre la clientela.





El loter que ha subministrat el número a l'establiment, Robert Subirana, s'ha declarat molt content que hagi tocat en aquest bar: “Són gent molt senzilla i m'alegro molt per ells”.





Subirana ha afegit que és el primer premi de Nadal que reparteix la seva administració d'aquesta població costanera catalana, que fa 10 anys que està oberta: la seva dona, que és l'administradora, i ell es dedicaven abans, precisament, a la restauració.





Per la seva banda, el loter de l'administració 5 de Granollers , Josep Compan, que ha venut 15 sèries del tercer, ha assenyalat que és "el premi més gros" del Sorteig de Loteria de Nadal a les tres dècades del negoci familiar.





L'establiment ha repartit 7,5 milions d'euros amb les 15 sèries venudes del 19.517, i a més en tenia dues més que va donar a un loter de Badajoz: "Que també ha venut, espero que m'inviti a un cafè", ha fet broma Compan.





El quart premi 42.833 també ha caigut en part de forma molt repartida a Catalunya, amb una sèrie a administracions de Barcelona, Begues, Esplugues de Llobregat, Montgat (Barcelona), Vila-seca (Tarragona) i Sort (Lleida) , a les quals se sumen dos dècims a una de Barcelona i no a una de Barcelona, Castelldefels i Sabadell (Barcelona).





VAGA DE LOTERS





L'administració 90 de Barcelona, ubicada al número 179 del Passeig Fabra i Puig , es dóna la circumstància que ha venut una sèrie d'aquest quart premi i també una sèrie del cinquè premi 24.198, de la mateixa manera que ha passat amb la de Sort (Lleida).





La propietària d'aquesta administració barcelonina, Cristina Pallàs, ha mostrat satisfacció per haver repartit els premis a "gent del barri, gent treballadora", i ha recordat la vaga de loters.





Ha explicat que la vaga és perquè "fa 17 anys" que no pugen les comissions dels loters, un temps en què ha recordat que la inflació ha augmentat un 32%, per la qual cosa han perdut poder adquisitiu.





"Reclamem que pugin les comissions per poder pagar totes les despeses d'una administració, que són moltes", ha subratllat Pallàs.





Catalunya ha pessigat 136 sèries del cinquè premi 70.316, entre Barcelona i Lliçà d'Amunt (Barcelona), i ha repartit un total de 8,1 milions d'euros.





La cooperativa La Lliçanenca de Lliça d'Amunt (Barcelona) ha repartit 30 sèries, i la resta de sèries del 70.316 de què disposava l'administració --30-- se les van cedir a una de Lleó, mentre que la 216 de Barcelona, ubicada al carrer Joan Torras del barri de Sant Andreu, ha repartit 106 sèries d'aquest cinquè al primer premi repartit.





AUGMENT DE VENDES





El botí al Sorteig Extraordinari de Nadal es produeix en un any en què les vendes havien pujat un 12,28% i la despesa s'havia situat en 49,11 euros per habitant, per un import total de 382,1 milions d'euros .





A Barcelona, les vendes han pujat un 9,58% -amb 269.632.340 euros i 46,95 euros per habitant-, i a Girona ha augmentat un 19,58% -amb 29.795.920 euros i 38,11 euros per habitant--.





A Lleida, les vendes han augmentat un 15,73% -amb 45.326.440 euros i 103,36 euros per habitant-, mentre que a Tarragona han pujat un 23,79% -amb 37.356.520 euros i 45, 74 euros per habitant--.