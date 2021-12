Les vacunes segueixen evitant al voltant del 90% d'hospitalitzacions i morts per COVID-19

@ep





Les vacunes contra la COVID-19 eviten al voltant del 90 per cent d'hospitalitzacions i morts per COVID-19, segons les dades del 'III Informe d'anàlisi de l'efectivitat de la vacunació davant de la COVID-19 a Espanya', elaborat per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, el Centre Nacional d'Epidemiologia (CIBERESP) de l'Institut de Salut Carles III i la Divisió de Farmacoepidemiologia i Farmacovigilància de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).





Els resultats del seguiment de l'efectivitat de la vacunació pel mètode de screening als diferents grups d'edat mostren una alta efectivitat de la vacunació, sobretot en la prevenció d'esdeveniments greus com hospitalització i mort, on la reducció del risc continua estant al voltant del 90 per cent a tots els grups.





La protecció davant d'infecció continua sent, en general, menor que davant d'esdeveniments greus (entre el 32% de les persones de 18 a 49 anys i el 84% en els de 70 a 79). Aquesta diferència probablement es degui a la major exposició dels joves al virus i a les millors taxes de vacunació a la gent gran.





En els més grans de 80 anys s'observa un increment de l'efectivitat a partir del novembre, relacionat amb l'administració de dosis de record en aquest grup d'edat. Tot i això, mostren una efectivitat de la vacunació lleugerament inferior a l'observada en altres grups d'edat, cosa que pot ser perquè el seu sistema immune és més feble i que van rebre la pauta completa fa més temps que la resta de ciutadans.





Durant el mes de novembre de 2021, l'efectivitat en aquest grup, excloent-ne els residents en centres de gent gran, va ser del 78 per cent enfront d'infecció, 81,8 per cent contra infecció simptomàtica, 87,1 per cent enfront d'hospitalització i 92 ,9 per cent davant de la mort. Aquestes xifres són lleugerament inferiors, sobretot davant d'infecció, que les mostrades a l'anterior informe publicat a l'octubre, probablement per les raons anteriorment exposades.





Aquesta disminució progressiva de l'efectivitat de la vacunació davant de la infecció en les persones vacunades en mesos més primerencs s'observa també als grups de 70-79 anys, 60-69 anys, 50-59 anys i 40-49 anys.





L'efectivitat de la vacunació per al grup de 70-79 anys va ser de 84,2, 86, 93,2 i 94,8 davant d'infecció, infecció simptomàtica, hospitalització i defunció, respectivament. Per al grup de 18-49 anys va ser de 32, 30, 86 i 70%, els menors valors de tots els grups estudiats.





RESIDÈNCIES DE MAJORS





Els resultats de l'estudi de 'screening' mostren que en residències de gent gran es manté una efectivitat de la vacunació elevada davant d'hospitalització i defunció en els darrers mesos.





Els resultats publicats a l'abril van mostrar una efectivitat de la vacunació davant de la infecció per SARS-CoV-2 en residents de centres de gent gran entre 81 i 88%, segons el tipus d'estudi. A més, es van evitar tant infeccions simptomàtiques com asimptomàtiques, cosa que podria estar relacionada amb una disminució en la transmissió del virus. La vacunació també va ser efectiva per a la prevenció d'esdeveniments greus, com l'hospitalització (71%) i la mort (82%).





A l'informe d'octubre, les dades indicaven que l'efectivitat en aquest grup de població es mantenia en valors superiors al 96% davant d'infecció, infecció simptomàtica, hospitalització i defunció, en les vacunades des del maig en endavant.





Tot i això, en els vacunats al març l'efectivitat disminueix a 58, 64, 65 i 77 per cent, enfront d'infecció, infecció simptomàtica, hospitalització i defunció, respectivament, la qual cosa "podria indicar una pèrdua d'immunitat amb el temps des de la vacunació. ", explica l'informe.





Ara, els resultats mostren que l'efectivitat de la vacuna es manté en valors al voltant del 80% davant d'hospitalització i defunció. "La caiguda en la protecció observada entre juliol i setembre podria ser deguda a una pèrdua de la immunitat de les persones vacunades al febrer i març, moment en què es va vacunar majoritàriament en residències. Encara que les estimacions són una mica inestables i amb intervals de confiança amplis, sembla observar-se l'efecte beneficiós de la dosi de record a partir del mes d'octubre", asseguren els experts de Sanitat.





PFIZER I MODERNA PROTEGEIXEN MÉS QUE JANSSEN I ASTRAZENECA





D'altra banda, l'informe arreplega una anàlisi de cada vacuna. Per a totes les edats, les d'ARNm (Pfizer i Moderna) presenten una protecció davant de l'hospitalització per COVID-19 més alta (90 per cent) que les vacunes de Janssen (79 per cent) i AstraZeneca (73 per cent).





Pel que fa als contagis, l'informe destaca que la cinquena onada, durant els mesos de juliol i agost, va afectar especialment les "persones no vacunades, seguida de les vacunades amb Janssen i les vacunades amb AstraZeneca".





"En aquests grups s'ha incrementat la incidència des del mes de novembre, excepte en els vacunats amb Janssen, en què l'increment s'ha frenat, possiblement per l'administració d'una dosi de record amb vacuna d'ARNm en aquest grup. Les persones vacunades amb Pfizer, Moderna i pauta heteròloga d'AstraZeneca i vacuna ARNm han mostrat la menor incidència a tot el període”, estableix aquest estudi.





En concret, des del mes d'octubre, la incidència de les persones vacunades amb AstraZeneca és de 98,5 de mitjana, mentre que baixa al 19,1 quan es tracta de ciutadans que van rebre la pauta d'AstraZeneca més una vacuna ARNm. Als vacunats amb Janssen, la incidència és de 121,1, davant el 33,8 de Moderna i el 59,3 de Pfizer.