Rescaten dos lloros d'un restaurant xinès de Madrid a punt de ser cuinats

Agents del districte d'Usera de la Policia Municipal de Madrid van rescatar dissabte dos lloros que presumptament havien de ser cuinats en un restaurant asiàtic de la zona, ha informat una portaveu del Cos Local.





Els agents van fer una inspecció rutinària al restaurant quan a la cuina, a la zona de manipulació d'aliments, i al costat dels fogons i una olla amb aigua bullint hi havia un tàper amb diversos lloros vius a l'interior.





Com que no són animals autòctons, els policies van preguntar als cuiners i amos del restaurant per la seva finalitat i procedència, cosa que no van saber o van voler respondre . Com que no són animals autòctons i mancaven de documents pertinents sobre el seu origen, van ser requisats.









A més, estaven amuntegats al recipient de plàstic sense menjar ni aigua, per la qual cosa van ser traslladats per la Unitat de Medi Ambient al Centre de Recuperació d'Animals Silvestres (CRAS) i l'establiment va ser denunciat per greus deficiències higienicosanitàries.