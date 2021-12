Als CAP de Barcelona no fan PCR si ets contacte estret d'un positiu de Covid-19

Cap de Sarrià @googlemaps





El Govern ha decidit aquest dimecres que els contactes estrets d'un positiu per Covid-19 que estiguin vacunats no n'hauran de fer quarantena. Aquesta decisió s'ha pres malgrat l'evidència científica que els vacunats es poden contagiar, encara que experimentin una simptomatologia lleu, i acabar contagiant altra gent durant el seu 'no confinament'





A CatalunyaPress ens hem posat en contacte amb cinc centres d'atenció primària (CAP) per saber si els ciutadans poden tenir la certesa que no tenen Covid-19 després d'haver tingut contacte amb un positiu, i tots han rebut la mateixa resposta: no fan PCRs a contactes estrets.





Tot i la decisió del Govern, alguns centres d'atenció primària segueixen recomanant als ciutadans que es confinin, com el CAP de Sarrià , on en trucar un robot afirma que si has estat un contacte estret t'has de fer una PCR entre el quart i el sisè dia, i fer-ne una quarantena durant deu dies. És impossible contactar amb aquest CAP telefònicament per fer-se una PCR, sempre contesta un robot.





Els ciutadans que depenguin del CAP Adrià tampoc no es poden fer PCRs i ni contactar telefònicament amb el centre. A CatalunyaPress hem trucat fins a tres vegades, i totes tres han penjat.





Als CAP de les Corts , Compte Borrell i Vila de Gràcia segueixen agafant el telèfon als pacients, però sent contacte estret d'un positiu no fan una PCR. Al de Compte Borrell afirmen que l'Agència de Salut contactarà amb el pacient en cas d'haver tingut contacte amb un positiu i demanen confinar-se deu dies, mentre que al de Vila de Gràcia expliquen que no cal confinar-se ni fer PCR si s'ha tingut contacte amb un positiu tenint la pauta completa. Cada barceloní, segons el barri, rep indicacions sanitàries diferents.