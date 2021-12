Vius de lloguer? Així podeu impactar la pujada de l'IPC al vostre contracte

Pis de lloguer @ep





Vius de lloguer? La propera actualització de la teva renda pot ser força superior a la que estàs acostumat, perquè en els últims mesos s'ha produït una històrica pujada de l'Índex de Preus al Consum (IPC) , assolint nivells no vistos des del 1992. No obstant això, el teu propietari no sempre teniu dret a pujar el preu de l'arrendament.





La Llei d'arrendaments urbans regula el mode d'actualització de la renda i, en haver estat modificada diverses vegades, cal tenir en compte la data de subscripció del contracte per així acudir al règim aplicable en cada cas.





1. Arrendaments d'habitatge celebrats fins al 6 de juny de 2013, quan té lloc la primera reforma de la Llei d'arrendaments urbans.





-Et poden actualitzar el lloguer els cinc primers anys de vigència del contracte d'acord amb l'IPC. A partir del sisè any, s'actualitzarà conforme pactin les parts i, si no, conforme a l'IPC.





-L'actualització s'ha de fer en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte.





-L'IPC a aplicar ha de ser el del període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització.





-Et poden exigir el lloguer actualitzat a partir del mes següent de rebre la notificació per escrit, en què s'expressi el percentatge d'alteració aplicat. Si així ho exigeixes, ha d'adjuntar a la notificació la certificació oportuna de l'Institut Nacional d'Estadística, o fer referència al Butlletí Oficial en què s'hagi publicat.





-És vàlida la notificació efectuada per nota al rebut de la mensualitat del pagament precedent.





2. Arrendaments d'habitatge celebrats abans de l'1 de abril de 2015.





-La renda s'actualitza de forma anual a la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte de la forma pactada per les parts i, en cas de no haver-hi acord, conforme a l'IPC.





-L'IPC a aplicar ha de ser el del període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització.





-Et poden exigir el lloguer actualitzat a partir del mes següent de rebre la notificació per escrit, en què s'expressi el percentatge d'alteració aplicat.





-Si així ho exigeixes, la notificació ha d'anar acompanyada de la certificació oportuna de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





-És vàlida la notificació efectuada per nota al rebut de la mensualitat del pagament precedent.





3. Arrendaments d'habitatge celebrats entre l'1 d'abril del 2015 i el 6 de març del 2019.





-Et poden actualitzar el lloguer si així s'ha pactat al contracte de forma expressa i en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte. Si no hi ha pacte exprés, no es durà a terme l'actualització.





-Si s'ha pactat l'actualització, les parts en poden establir el mecanisme. Així mateix, si s'ha previst l'actualització però no s'ha establert un mecanisme o aquest resulta confús, s'aplicarà l'"índex de garantia de la competitivitat", prenent com a mes de referència per a la revisió el que correspongui a l'últim índex que estigués publicat a la data de revisió del contracte.





-Encara que hi ha llibertat de pactes, només es pot actualitzar la renda del lloguer anualment.





-La renda actualitzada serà exigible a l'arrendatari a partir del mes següent a aquell en què sigui notificada per escrit, expressant el percentatge d'alteració aplicat i acompanyat, si l'arrendatari ho exigís, de l'oportuna certificació de l'INE.





-És vàlida la notificació efectuada per nota al rebut de la mensualitat del pagament precedent.





4. Arrendaments d'habitatge celebrats a partir del 6 de març del 2019 en endavant:





-Et poden actualitzar el lloguer si així s'ha pactat al contracte de forma expressa i en la data en què es compleixi cada any de vigència del contracte. Si no hi ha pacte exprés, no es durà a terme l'actualització.





-Si s'ha pactat l'actualització, les parts en poden establir el mecanisme. De la mateixa manera, si s'ha previst l'actualització però no s'ha establert un mecanisme o aquest resulta confús, s'aplicarà "l'índex de garantia de la competitivitat", prenent com a mes de referència per a la revisió el que correspongui a l'últim índex que estigués publicat a la data de revisió del contracte.





-L'actualització ha de ser notificada per escrit i serà exigible a partir del mes següent de l'avís. La notificació ha d'incloure expressament el percentatge aplicat, acompanyat d'una certificació de l'INE si l'arrendatari ho exigeix.





-Encara que hi ha llibertat de pactes, només es pot actualitzar la renda del lloguer anualment.





-L'increment produït com a conseqüència de l'actualització anual de la renda no podrà excedir el resultat d'aplicar la variació percentual experimentada per l'IPC a la data de cada actualització.





5. Arrendaments d'habitatges celebrats abans de l'1 de gener de 1995:





-En relació als contractes subscrits amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei d'Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994, caldria estar a les disposicions transitòries recollides a la norma i, donant el temps transcorregut de la mateixa, a les circumstàncies de cada cas concret que caldria analitzar, per la qual cosa us aconsellem que acudiu a una associació de consumidors per a una anàlisi més detallada.





