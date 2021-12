Els Mossos han desmantellat 633 plantacions de cànnabis aquest any a Catalunya

Joan Ignasi Elena @ep





El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , ha explicat aquest dimecres que els Mossos d'Esquadra han desmantellat 633 plantacions de cànnabis aquest any a Catalunya, mentre que el 2015 se'n van desmantellar 132.





Durant la seva intervenció a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, ha manifestat que hi ha hagut un increment d'aquests fets delictius, fet que implica "una intensitat més gran de les unitats d'investigació i d'agents destinats a combatre aquesta xacra".





Ha explicat que la causa que hi hagi tants fets delictius d'aquest tipus a Catalunya pot ser perquè hi ha un "accés fàcil a matèries primeres, despoblació rural i abandó de segones residències que permet tenir espais de cultiu, i per la situació geogràfica de Catalunya, que permet passar la droga a la resta d'Europa”.





Ha detallat que la marihuana és la droga "més decomissada des de fa 8 anys" a Catalunya , i que aquest 2021 hi ha hagut 105 incidents violents relacionats amb el tràfic d'aquesta substància.





També ha manifestat que entre el 2014 i el 2019 es van desmantellar 150 xarxes criminals de cànnabis; el 2020 un total de 27 i aquest any s'han desmantellat 15 organitzacions dedicades al trànsit de cànnabis i 19 grups criminals.