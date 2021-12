Aquests són els 126 municipis catalans que es veuran afectats pel toc de queda

La Rambla buida pel toc de queda @ep





La Generalitat ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la restricció de la mobilitat nocturna a 126 municipis catalans, han informat fonts del Govern.





L'Executiu català vol implantar aquesta mesura a aquells municipis de més de 10.000 persones i amb una incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants en set dies.





Del total de 126 municipis, 117 ho són per superar aquest llindar d'incidència i nou més per ser municipis que envolten aquestes poblacions per evitar la propagació del virus.





Aquests són els 126 municipis afectats pel toc de queda:





OBRERA

AMPOSTA

ARENYS DE MAR

ARGENTONA

BADALONA

BADIA DEL VALLÈS

BALAGUER

BANYOLES

BARBERÀ DEL VALLÈS

BARCELONA

BERGA

BLANES

CALAFELL

CALDES DE MONTBUI

CALELLA

CALONGE I SANT ANTONI

CAMBRILS

CANET DE MAR

CANOVELLES

CARDEDEU

CASSÀ DE LA SELVA

CASTELLAR DEL VALLÈS

CASTELLBISBAL

CASTELLDEFELS

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

CERDANYOLA DEL VALLÈS

CORBERA DE LLOBREGAT

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CUBELLES

DELTEBRE

EL MASNOU

EL PAPIOL

EL PRAT DE LLOBREGAT

ESPARREGUERA

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

FIGUERS

GAVÀ

GIRONA

GRANOLLERS

IGUALADA

LA BISBAL D'EMPORDÀ

LA CANONJA

LA GARRIGA

LA LLAGOSTA

LA ROCA DEL VALLÈS

LA SEU D'URGELL

L'ESCALA

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

LLEIDA

LLIÇÀ D'AMUNT

LLIÇÀ DE VALL

LLINARS DEL VALLÈS

LLORET DE MAR

MALGRAT DE MAR

MANLLEU

MANRESA

MARTORELL

MATARÓ

MOLINS DE REI

MOLLERUSSA

MOLLET DEL VALLÈS

MONTCADA I REIXAC

MONTGAT

MONTMELÓ

MONTORNÈS DEL VALLÈS

OLESA DE MONTSERRAT

OLOT

PALAFOLLS

PALAFRUGELL

PALAMÓS

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PALLEJÀ

PARETS DEL VALLÈS

PIERA

PINEDA DE MAR

POLINYÀ

PREMIÀ DE DALT

PREMIÀ DE MAR

REUS

RIPOLL

RIPOLLET

ROSES

RUBÍ

SABADELL

SALOU

SANT ADRIÀ DE BESÒS

SANT ANDREU DE LA BARCA

SANT ANDREU DE CLAUNERS

SANT BOI DE LLOBREGAT

SANT CARLES DE LA RÀPITA

SANT CELONI

SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT FELIU DE GUÍXOLS

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JAUME D'ENVELLA

SANT JOAN DE VILATORRADA

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

SANT PERE DE RIBES

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

SANT SADURNÍ D'ANOIA

SANT VICENÇ DELS HORTS

SANTA COLOMA DE FARNERS

SANTA COLOMA DE GRAMENET

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

SANTA SUSANNA

SENTMENAT

SITGES

TARRAGONA

TÀRREGA

TERRASSA

TORDERA

TORELLÓ

TORREDEMBARRA

TORTOSA

VALLIRANA

VALLS

VIC

VILADECANS

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

VILANOVA DEL CAMÍ

VILANOVA I LA GELTRÚ

VILA-SECA

VILASSAR DE MAR