L'OMS assegura que les dosis de reforç "prolongen la pandèmia"

Una dona gran rep la tercera dosi @ep





L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha asseverat aquest dimecres que el final de la pandèmia ha de ser 2022, un any que han titllat com a "esperançador", però, han insistit que les campanyes de vacunació de la tercera dosi "prologuen la pandèmia" perquè eviten que el subministrament arribi als països de baixos recursos.





El director general de l'OMS, Tedros Adhanom així ho ha manifestat en una compareixença en què ha lamentat que el 2021 hagi estat un any "perdut", on s'han produït més de tres milions i mig de morts per COVID, una xifra que , com ha detallat, ha superat en morts la malària, tuberculosi i VIH combinades el 2020.





Actualment, el director general ha assenyalat que només la meitat dels estats membres de l'OMS ha aconseguit assolir l'objectiu de vacunar el 40% de la seva població a finals del 2021, a causa de problemes en el subministrament mundial. "Aquest any s'han produït suficients vacunes a nivell mundial per assolir aquest 40% a tots els països però en no haver-se distribuït equitativament no s'ha aconseguit", ha comentat.





Tot i això, ha revelat que la situació està millorant en els últims mesos i aquest dimecres COVAX ha enviat noves dosis de vacuna, que suposen el seu enviament número 800 milions, de les quals la meitat s'han enviat en els últims tres mesos. "La projecció mostra que el subministrament hauria de ser suficient per poder vacunar tota la població mundial adulta i donar reforços a les poblacions d'alt risc durant el primer trimestre del 2022", ha sostingut.





Així, Tedros Adhanom ha fet una crida perquè els països prioritzin els subministraments i treballin junts "per ajudar els països més endarrerits". En cas de no passar això, el director ha advertit que "el virus tindrà més oportunitats per propagar-se i mutar". També ha remarcat que la majoria de les hospitalitzacions i defuncions per COVID-19 es produeixen en persones no vacunades.





Durant la seva intervenció, el director general de l'OMS s'ha mostrat esperançat amb el 2022, sobre el qual espera que els estats membres "aprenguin les lliçons del 2021" i es converteixi en el començament d'una nova era de solidaritat. "El final d'un any sempre és una oportunitat per mirar enrere i endavant. El 2021 ens ha donat moltes raons per tenir esperança, que gràcies a la ciència aquesta esperança es va convertir en les vacunes, que han salvat moltes vides", ha remarcat.





CRÍTIQUES A LA TARDANÇA DELS PAÏSOS





D'altra banda, la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove, ha criticat la tardança dels països a prendre mesures a causa de la variant Òmicron, sobre la qual manté un interrogant sobre si superarà la variant Delta.





"La variant Ómicron es veia venir i la nostra recomanació va ser no esperar a prendre mesures. Europa estava sent testimoni d'una enorme onada que va començar al juny amb Delta i que ha continuat continuant fins ara amb Ómicron", ha declarat.





Fins ara, la nova variant, segons l'experta, té presència a 106 països tot i que ha assenyalat que encara no tenen prou informació per "tenir una imatge completa" de la variant Òmicron, que sembla adherir-se més fàcilment a les cèl·lules.





"Cada vegada hi ha una taxa de contagi més gran però hi ha dades preliminars sobre l'eficàcia de les vacunes a la variant Òmicron. El virus segueix circulant i hi haurà més variants però no crec que Òmicron es converteix en endèmica", ha apuntat.