Rufián rebutja recuperar la mascareta a exteriors: "És com regalar paraigües enmig d'un tsunami"

Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha menyspreat aquest dimecres la proposta de tornar a obligar l'ús de les màscares a exteriors que ha portat a la Conferència de presidents el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez . "És gairebé com regalar paraigües enmig d'un tsunami".





En un missatge llançat a través de Twitter, el portaveu de la formació independentista ha lamentat l'escassa eficàcia que, segons ell, tindrà aquesta mesura sobretot, ha dit, "mentre es retalla en sanitat".





"Imposar mascaretes obligatòries en exteriors mentre es retalla en sanitat és gairebé com regalar paraigües al mig d'un tsunami. El gairebé és perquè les mascaretes no es regalen", diu el missatge complet difós per Rufián.