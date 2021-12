Aragonès veu "clarament insuficients" les mesures proposades per Sánchez

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha titllat de "clarament insuficients" les mesures que el president del Govern, Pedro Sánchez , ha proposat a la Conferència de Presidents autonòmics que el mateix Sánchez va convocar per a aquest dimecres de forma telemàtica per afrontar la crisi sanitària.





En un comunicat, el president ha explicat que de la mateixa manera que havia fet prèviament el lehendakari, Iñigo Urkullu , ell ha demanat mesures “més valentes, coordinades, i a tot l'Estat, amb els matisos convenients adaptant-se a la realitat epidemiològica de cada territori ".





" El cap del Govern s'ha mostrat sorprès per les poques mesures exposades pel president del Govern ", ha dit després que dilluns el Govern aprovés les mesures més restrictives de tot l'Estat que inclouen el tancament de l'oci nocturn, un toc de queda de 15 dies i la reducció de reunions a un màxim de 10 persones, entre d'altres.





De fet, Aragonès ha exposat aquestes mesures que ha pres la Generalitat i ha demanat que s'apliquin restriccions a la resta d'Espanya a la línia d'altres estats europeus: "El virus no entén de territoris i que cal seguir l'exemple d'altres països" europeus".





Alhora, ha advertit de la forta interacció que hi ha entre territoris, especialment en dates nadalenques, i ha exigit "responsabilitat, sabent que prendre mesures no és fàcil ni popular, però sí totalment necessari".





El president català ha posat en valor la feina del personal sanitari i el funcionament de la vacunació, i ha reafirmat el compromís del seu Govern "per agilitzar al màxim aquest procés, especialment centrat en les dosis de reforç i la vacunació dels nens".





ESTENDRE EL FONS COVID





Aragonès també ha insistit a demanar al Govern central l'extensió del fons Covid per a l'any que ve per reforçar el sistema sanitari i crear línies d'ajudes econòmiques per als sectors afectats per les restriccions, i ha retret que Sánchez "no hi ha fet referència" , a diferència d'alguns presidents autonòmics.





Una altra de les demandes del president català a la trobada ha estat que els pares amb fills que s'hagin de confinar puguin demanar la baixa laboral per cuidar-los.