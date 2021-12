El Parlament aprovarà aquest dijous els Pressupostos de la Generalitat per al 2022

Jaume Giró xerrant amb Pere Aragonès @ep





El ple del Parlament aprovarà aquest dijous el projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2022, que inclou una despesa total de 38.139 milions d'euros, fet que suposa un increment de 5.618 (17,3%) respecte als darrers comptes aprovats de 2020, mentre que la previsió d'ingressos no financers i no finalistes és de 27.256 milions d'euros, 394 més (1,5%).





Els comptes sortiran endavant gràcies a l'aval dels comuns, amb qui el Govern va assolir un acord després que les negociacions amb la CUP fracassissin, cosa que ha evitat que s'aprovessin amb la majoria independentista de la investidura com s'havien plantejat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i el conseller d'Economia, Jaume Giró .





Aquests seran els primers Pressupostos aprovats pel Govern d'Aragonès i els segons en tres anys --els últims van ser el 2020 i l'any passat no es van elaborar perquè l'Executiu es va constituir al maig-- després de diverses pròrrogues pressupostàries.





A més, Aragonès i Giró compliran el seu objectiu de tenir els Pressupostos vigents l'1 de gener, cosa que no passa des del 2010 , quan el tripartit encapçalat per José Montilla va aconseguir aprovar els comptes abans de finalitzar el 2009, mentre que els següents governs Generalitat no han pogut complir aquests terminis.





DE LA CUP ALS COMUNS





Des d'un inici, tant Aragonès com Giró van fixar la CUP com a únic soci per tirar endavant els comptes amb què reeditarien la majoria de la investidura, però els cupaires van advertir que calia un gir a l'esquerra de les polítiques del Govern i les negociacions es van anar enquistant, per la qual cosa van acabar presentant una esmena a la totalitat que bloquejava la tramitació dels pressupostos.





Davant el veto de la CUP pocs dies després del debat de totalitat, i davant la insistència del Govern de no negociar amb el PSC, el president va obrir converses amb els comuns per intentar tirar endavant els comptes, cosa que va provocar les crítiques de Junts perquè no compartien pactar amb una formació no independentista, encara que Giró havia garantit que s'aprovarien amb la frase “Pressupostos o Pressupostos”.





De fet, en una de les últimes reunions a contrarellotge amb els comuns per desbloquejar la tramitació dels Pressupostos, no hi va haver cap representant de Junts, fet que va evidenciar les discrepàncies dins del Govern.





Tot i les divisions entre els socis de l'Executiu, Aragonès i els comuns van arribar a un acord in extremis poques hores abans del debat a la totalitat i que incloïa l'aprovació dels Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona: els comuns facilitaven l'aprovació dels comptes de la Generalitat i ERC rectificava el seu 'no' i donava suport a les d'Ada Colau.





Amb aquest pacte, el ple del Parlament va aprovar el 22 de novembre continuar tramitant els comptes però també va generar un increment les crítiques de Junts, que van acusar Aragonès de trencar la majoria independentista, malgrat que dies més tard la portaveu del partit, Elsa Artadi , va minimitzar l'impacte de l'acord amb els comuns a les finances elaborades per Giró: "Afecten un 0,0005%".





La setmana passada el president i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , van segellar el pacte definitiu i el van escenificar amb una reunió i una foto al Palau de la Generalitat, en què no va participar Giró, malgrat haver estat qui ha elaborat els comptes i qui ha pilotat les negociacions, demostrant els recels de Junts davant aquest acord.





DÈFICIT I IMPOSTOS





El projecte de llei de pressupostos també preveu un dèficit de 1.487 milions, equivalent al 0,6% del PIB, la taxa de referència per poder obtenir finançament el 2022, i un augment de 588 milions d'euros en recaptació d'impostos cedits i propis, a causa dels tributs al CO2 i instal·lacions que afecten el medi ambient.





Giró ha estat l'encarregat de defensar aquests comptes i ha caracteritzat la seva defensa per negar-se a pujar impostos , alhora que ha reclamat a l'Estat que habiliti fons extraordinaris Covid per al 2022 i ha criticat el “dèficit fiscal” contra Catalunya.





L'acord amb els comuns ha introduït als comptes una reducció de l'IRPF a les rendes més baixes, una paga extra al personal de neteja dels centres sanitaris, un augment de les partides al dentista públic i salut mental, 160 milions per reduir llistes d'espera i estudiar la incorporació de càmeres de vídeo a les llançadores de foam dels Mossos d'Esquadra, entre altres qüestions.





A més, van acordar amb la formació d'Albiach intorduir un nou impost als aliments ultraprocessats; una nova taxa "finalista" els diners recaptats dels quals aniran destinats a protegir els petits productors i el mercat de proximitat.





A aquestes mesures s'hi afegeixen quatre milions per a un pla pilot sobre la renda bàsica universal, 500.000 euros per posar en marxa una energètica pública i 750 milions en vivenda amb la possibilitat d'estendre'ls a 1.000, com demanaven els cupaires.





També inclouen 90 milions per instaurar la gratuïtat de l'educació infantil de 2 a 3 anys (P2) a partir del proper curs, mentre que la llei d'acompanyament elimina l'obligació de presentar els pressupostos abans del 10 d'octubre, suprimeix la diferència entre funcionari de carrera i personal interí, i encarrega a la Conselleria de Salut elaborar un full de ruta per internalitzar el servei 061 Salut Respon, entre d'altres.





PLE AMB RESTRICCIONS





Aquest ple se celebrarà amb les restriccions aprovades per la Mesa del Parlament davant l'augment de contagis de coronavirus, de manera que hi haurà 72 dels 135 diputats presents a l'hemicicle i la resta votaran per delegació.





La sessió començarà a les 9.00 amb una interpel·lació de la CUP sobre salut i l'atenció primària que contestarà el conseller del ram, Josep Maria Argimon , i després hi haurà el debat i la validació del decret del Govern sobre la violència vicària, que presentarà la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.





A continuació, cap a les 10.30 començarà el debat de Pressupostos, en què cada grup tindrà una intervenció de 20 minuts, i es votaran les 1.106 esmenes que arriben vives al ple i després el dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda.





A la tarda i després d'una parada per dinar, cap a les 16.00 es farà el debat i la votació de la llei d'acompanyament als comptes, que arriba amb 753 esmenes vives.