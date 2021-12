Alerten de diferències de fins a un 200% en el preu dels tests d'antígens

Test d'antígens @ep





El Consell General d'Infermeria (CGE) ha demanat al Govern central que reguli immediatament el preu dels tests d'antígens que es venen a les oficines de farmàcia per evitar l'especulació i les diferències de gairebé el 200% entre uns establiments i altres .





L'òrgan que regula la professió infermera recorda a l'Executiu que el juliol de 2021 es va eliminar la prescripció d'aquestes proves amb l'objectiu d'"augmentar la capacitat diagnòstica durant la cinquena onada de Covid-19" i no amb la finalitat que uns quants es lucren a costa de la por de la població.





"Des de fa dos anys, insistim en la importància que els tests de detecció de la Covid-19 els realitzin, preferentment, professionals sanitaris, com les infermeres, formats i capacitats per fer-ho. Fa sis mesos que el Govern va decidir liberalitzar la venda dels tests i ara, amb la sisena onada copejant-nos enormement i les dates nadalenques a la cantonada, observem perplexos com en alguns establiments s'ha augmentat el preu de les proves d'antígens més de la meitat en tan sols dos dies. , una vegada més, repercuteix i perjudica el comprador final, el ciutadà corrent", afirma Florentino Pérez Raya, president del CGE.





En aquest sentit, des de l'organització asseguren que s'està repetint la mateixa fórmula que amb les màscares, que van pujar de preu quan eren més necessàries. De fet, actualment, el CGE ha detectat diferències de fins a un 200% en el cost dels tests entre diferents establiments. "Ens passem mesos reclamant que es fixés el preu de les mascaretes, ja que al seu dia vam veure diferències abismals entre farmàcies. Ara torna a succeir amb els tests d'antígens. Si el que realment es vol és augmentar el diagnòstic precoç, és fonamental que es fixi un preu màxim i assequible a totes les butxaques", puntualitza Pérez Raya.





Comunicació





Tot i així, recalca la importància de comunicar el positiu al Sistema Nacional de Salut i recorda a les comunitats la necessitat de repetir la prova per tractar i rastrejar aquest resultat. "Estem veient també com algunes comunitats estan jugant a l'autodiagnòstic de la població i no podem permetre-ho. Un resultat positiu en un test de farmàcia ha de ser validat posteriorment. És inadmissible que els serveis de salut autonòmics triguin quatre o més dies a citar el pacient per a repetir la prova. La població ha de demostrar en els treballs que no poden acudir al seu lloc i l'absència d'un diagnòstic oficial està entorpint els temes burocràtics que, una vegada més, afecten el ciutadà", critica el president de les infermeres.





Òmicron





L'expansió de la nova variant, òmicron, i les ganes de tornar a la normalitat durant les festes han fet que la població vagi en massa a comprar aquests tests. L'escassetat a moltes farmàcies ha ocasionat, alhora, una pujada de preu exponencial. Tot i així, i amb milers de tests venuts per gaudir d'unes festes més tranquil·les, les infermeres recorden la necessitat de mantenir les mesures de protecció perquè aquestes proves poden donar falsos negatius o, fins i tot, no realitzar-se com cal.





"No cessarem en el nostre afany de fer entendre a la gent que només els sanitaris coneixen la tècnica correcta per introduir el test. Realitzar-lo a casa, sense coneixements, pot donar lloc a diagnòstics incorrectes, que posin en risc la salut de les persones amb què ens ajuntem per Nadal", subratlla Pérez Raya.





A més, s'insisteix en la necessitat de mantenir les mesures anticovid com la màscara, distància de seguretat, ventilació i neteja de mans. "Un test negatiu no és garantia de res en aquests moments. Si volem evitar rebrots a les celebracions, hem de seguir complint amb les mesures. És fonamental ventilar les habitacions on es concentrarà un major nombre de persones, utilitzar mascareta en tots els moments en què no s'estigui menjant ni bevent, i evitar grans aglomeracions. Només amb responsabilitat aconseguirem frenar l'expansió", comenta.





Vacunació





Finalment, i el més important, les infermeres fan una crida massiva a tots aquells que no s'han vacunat, així com als que han de rebre les dosis de reforç.





"La vacunació és l'única manera d'acabar amb la pandèmia contra la qual ja fa dos anys que lluitam. No serveix de res comprar test d'antígens diaris si no aconseguim vacunar tota la població. I quan diem tota és tota. Espanya té una taxa de vacunació altíssima, però els governs dels països desenvolupats han de fer una aposta clara perquè s'immunitzi aquells països amb menys recursos. La pandèmia només acabarà si tots estem units i aquesta sisena onada així ho demostra", conclou Pérez Raya.