La Llei de famílies proposa permisos de maternitat d'1 any a monoparentals i cedir la meitat a un familiar

L'esborrany de l'avantprojecte de la Llei de famílies elaborat pel Ministeri de Drets Socials proposa ampliar a un any el permís de maternitat a famílies monoparentals i contempla, a més, per a aquest cas l'opció voluntària de cedir la meitat d'aquest temps, sis mesos, un convivent o un familiar.





Aquesta és una de les principals mesures que estableix el text del departament liderat per Ione Belarra, que amb caràcter genèric planteja estendre a sis mesos el permís per maternitat i paternitat (ara en són quatre), a més del desplegament d'una prestació per criança de caràcter universal de 100 euros per fill.







L'esperit del text persegueix incrementar el suport per tenir cura de les famílies monoparentals i es recull, en aquesta línia, 12 mesos de permís per naixement, segons han explicat fonts d'Unidas Podemos.





A més d'aquesta novetat, s'obre la possibilitat que la mare cedeixi la meitat del temps a un convivent empadronat al domicili, com ara una parella, o atorgar-li la meitat del permís a un familiar fins a segon grau de consanguinitat.





No obstant això, les fonts esmentades especifiquen que el beneficiari d'aquesta cessió de permís ha de ser cotitzant a la Seguretat Social (tenir ocupació), cosa que exclou, per exemple, els jubilats.





La futura llei marca estendre l'aplicació de l'actual deducció per maternitat a l'IRPF a tots els casos, cosa que a la pràctica suposarà reconvertir aquesta mesura en una renda universal per criança.





Pel que fa a la prolongació dels sis mesos de permís, la proposta és incrementar dues setmanes addicionals cada any. D'aquesta manera i amb la seva posada en marxa el 2023, el període de 24 setmanes s'assoliria el 2026.



PROBLEMES AMB HISENDA





L'esborrany ja ha estat repartit als ministeris d'Igualtat, Inclusió, Justícia i Hisenda per conèixer-ne la valoració i suggerir aportacions. Els dos primers, segons les mateixes fonts, han acollit el text de forma positiva però sí que hi ha problemes amb el departament de María Jesús Montero.





La pretensió de l'espai confederal és que el text pugui arribar al Consell de Ministres el primer trimestre del 2022 i poder tenir la norma aprovada després del tràmit parlamentari a finals d'aquell any.





De fet, la prestació universal per criança i l'extensió a sis mesos dels permisos de paternitat i maternitat van ser proposades de l'ala minoritària de l'Executiu de coalició en la negociació dels comptes públics de l'any que ve, encara que finalment no es van incloure en prioritzar-se amb el PSOE la Llei dHabitatge amb regulació del lloguer i el tipus fix del 15% en limpost de Societats a les grans empreses.





A Unidas Podemos resten importància a les objeccions que pugui posar Hisenda en matèria de despesa, atès que al febrer s'obrirà el procés de reforma fiscal que aspira a assolir més recursos en potenciar la progressivitat fiscal.





IMPACTE PRESSUPOSTARI DE 1.500 MILIONS EN EL PRIMER ANY





D'aquesta manera, les estimacions econòmiques del Ministeri de Drets Socials estipulen que la prestació universal per criança requerirà un desemborsament de 400 milions el primer any d'entrada en vigor. No obstant això, atès que la idea és donar l'ajuda fins a la majoria d'edat, aquesta partida creixerà progressivament cada any.







En el cas de l'extensió dels permisos de maternitat a sis mesos l'impacte seria de 360 milions d'euros el primer any, als quals s'afegeixen 290 milions més per allargar un any el permís per a famílies monoparentals.





També s'hi inclouen altres iniciatives com equiparar el règim jurídic entre els matrimonis i les parelles no casades amb fills, que també es podrien beneficiar de la deducció de l'IRPF, amb un impacte estimat de 475 milions.





Amb tot això, l'impacte pressupostari d'aquestes mesures rondaria els 1.525 milions el primer exercici des de la posada en marxa de la llei. A això s'hi afegeix la voluntat d'aprofundir en la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys, que ja es reflecteix a la Lomloe.





Des d'Unidas Podemos marquen com una prioritat l'aprovació d'aquesta normativa l'any que ve, atès que aspira a reduir la bretxa actual de despesa en suport a les cures a l'entorn familiar que presenta Espanya respecte dels països de la Unió Europea.