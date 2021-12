Advocats de l'ICAB, "preocupats" perquè el Govern no compleixi el 25% de classes en castellà

Façana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona /@EP





Membres de la Secció de Dret Constitucional del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) han mostrat la seva "profunda preocupació" per la reacció del Govern davant la sentència que obliga que a les escoles almenys el 25% de les classes s'imparteixin a castellà.





El Govern de la Generalitat s'ha negat a complir amb aquesta sentència i ha "donat suport" a la junta directiva de l'escola de Canet de Mar "sense esmentar per res el que ha passat amb un nen de cinc anys que, a les xarxes socials" , es proposava aïllar a la seva classe i apedregar casa seva”, indiquen des d'aquesta secció de l'ICAB.









Així, des de la Secció de Dret Constitucional assenyalen en un comunicat que han fet públic aquest dimarts que no entenen "que l'actitud adoptada per les autoritats de la Generalitat és d'extrema gravetat i atenta de manera frontal contra el principi de l'Estat de Dret reconegut a l'article 1 de la Constitució i que és un element essencial i estructural de totes les democràcies".





Això és així, diuen, "ja que es neguen a donar compliment a una resolució judicial ferma, sota pretext de disconformitat amb el seu contingut".





Després, continuen: "Per tot això, aquesta Secció de Dret Constitucional es veu en l'obligació de fer pública la seva profunda preocupació pels greus fets descrits, que afecten no només l'essència mateixa de l´Estat de Dret, sinó també una cosa tan fonamental en una democràcia avançada com la nostra com és garantir la protecció integral dels menors contra tota forma de violència i de victimització secundària, principis aquests consagrats pel nostre ordenament amb rang de Llei Orgànica”.





Tot i que parlen en tot moment donant veu a aquesta Secció i no a l'escola d'advocats sencers, és una cosa que des de l'ICAB no solen fer: no solen pronunciar-se contra decisions del Govern. No obstant això, aquests membres d'aquesta secció, tal com han esmentat ells mateixos al comunicat, s'han vist "en l'obligació" d'opinar sobre això.