Almenys 11 detinguts a Alemanya en disturbis en una protesta contra les restriccions

Protesta c0ntra les restriccions @ep





Almenys 11 persones han estat detingudes en greus disturbis i enfrontaments amb la Policia alemanya aquest dimecres, durant una protesta de prop de 5.000 manifestants als carrers de Munic contra les restriccions per frenar la propagació de la covid-19 al país.





Així ho ha indicat la Policia de Munic, que ha fet servir gas pebre i porres per dispersar els manifestants. Els arrestats presumptament han comès almenys catorze delictes, inclòs el que pena dur insígnies d'organitzacions inconstitucionals prohibides.





Així mateix, s'han produït diverses presumptes agressions a membres del cos policial, encara que de moment no s'ha detallat qui en són els responsables ni de quina manera han ocorregut.





Els manifestants, que ja havien cancellat una manifestació, s'havien posat en contacte per missatgeria instantània per fer "un passeig espontani" per la ciutat. Això ha derivat, a última hora de la nit, en una gran protesta al centre de Munic, la capital de Baviera.





La Policia de la ciutat ha explicat que els manifestants, en un primer moment, han ignorat les crides a dispersar-se. Finalment ho han fet al voltant de les 21.30 hores (hora local), amb petits grups que encara romanien a la ciutat.





D'altra banda, una altra manifestació amb prop de 160 persones, que s'oposaven a la concentració convocada originalment, ha transcorregut amb normalitat.