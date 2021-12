Bob Iger, exdirector general de Disney, va deixar el lloc de treball per la seva salut mental

Bob Iger /@EP





Walt Disney Co. va informar a finals de febrer d'aquest mateix any que el seu CEO, Bob Iger, deixava el seu càrrec després de quinze anys. Tot i això, va seguir a la companyia com a president executiu per liderar els projectes creatius de l'empresa fins a aquest mes, quan conclou el seu contracte.





El que no va voler fer Iger va ser seguir com a CEO i ara, en una recent entrevista amb CNBC, va explicar per què va deixar el càrrec i una de les raons va ser la seva salut mental. "Em vaig tornar una mica més desdenyós amb les opinions d'altres persones del que hauria d'haver estat. Aquest va ser un senyal primerenc que era el moment. No va ser la raó per la qual me'n vaig anar, però va ser un factor que va contribuir", va dir.





"Miri, el món està canviant dràsticament i és important que el director executiu d'una empresa abordi tots aquests canvis ràpidament", va indicar. "Amb el temps, vaig començar a sentir menys i potser amb una mica menys de tolerància a les opinions d'altres persones, potser perquè em vaig tornar una mica més confiat en les meves, que és el que de vegades passa quan et construeixes", va assenyalar durant l'entrevista.





Així doncs, amb la seva salut mental com un dels principals motius de la seva renúncia, Iger va ser substituït per Bob Chapek, que feia 27 anys que estava a la companyia. Després, aquest va dir: "Bob Iger ha convertit Disney en la companyia de mitjans i entreteniment més admirada i reeixida, i he tingut la sort de veure'l des de primera fila com a integrant del seu equip"





"Comparteixo el seu compromís amb l'excel·lència creativa, la innovació tecnològica i l'expansió internacional, i continuaré abraçant aquests mateixos pilars estratègics en el futur", va afegir.