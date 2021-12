Del Val creu que queda un mes de pujada de contagis i veu una "contribució mínima" amb les mascaretes obligatòries

Margarida de Val @ep





La viròloga del CSIC Margarida del Val creu que probablement quedi un mes de pujada de contagis per Covid i, després d'insistir novament que tothom s'acabarà infectant, creu que la mesura de l'ús obligatori de mascaretes a l'exterior "ajudarà una miqueta" però la seva contribució serà “mínima”.





En una entrevista a Onda Basca, Margarita del Val ha afirmat que esperaven força casos que no estiguessin "acompanyats de gravetat" però els contagis actuals són més alts que a l'estiu.





Segons ha indicat, "probablement" quedi un mes de pujada de casos perquè no creu que aquest Nadal no creu que es prenguin mesures "més estrictes".





Margarita de Val ha afirmat que "espanta una mica veure tants casos", i ha assenyalat que l'esperança és que hi hagi menys contagis "greus". Sobre això, ha assegurat que n'hi haurà entre els vacunats perquè el risc personal "segueix sent el mateix" i entre aquests vacunats també hi haurà casos de gravetat perquè "no són infal·libles". A més, ha indicat que se sap que les vacunes "aguanten bé" però no "quant aguantaran les vacunes".





ÒMICRON





Després de ressaltar la importància que, qui no estigui vacunat, ho faci, i continuar amb la inoculació de terceres dosis, ha afirmat que, malgrat tot, estem "clarament millor que l'any passat" perquè les vacunes "han fet moltíssim" però "no se sap com a mínim greus i defuncions hi haurà" i, per això, espanta aquest nombre alt de casos.





Sobre la incidència d'Ómicron en aquesta sisena onada, ha assegurat que, abans que es conegués la variant, ja s'estava donant una situació amb moltes aglomeracions i creu que la “culpa” no és de la variant Òmicron, “és de les mesures i la solució vindrà per les mesures que prengui cadascun”.





Margarita del Val ha assegurat que Òmicron ha vingut "en el pitjor moment" perquè "es contagia més" i les malalties que causa són "igual de greus". "Més infeccions, perquè s'encomana més, però la mateixa gravetat", ha indicat la viròloga, que creu que és un "mirallisme" el missatge que serà més lleu.





MESURES





Davant la decisió de tornar a l'ús obligatori de mascaretes en exteriors, creu que "ajudarà una miqueta, però és una mesura d'una contribució mínima", encara que creu que hi ha gent que necessita que els ho prohibeixin per complir.





Al seu parer, ara cal tractar que la "bola de neu" no creixi i centrar-se a protegir els més vulnerables i, en aquest sentit, troba a faltar una regulació per a les residències de gent gran que ajudi a protegir-los.





D'altra banda, ha insistit que és "inescapable" que tothom s'infecti i ha indicat que no era "exagerada" quan ho deia. Margarida del Val ha assenyalat que “ja s'està veient”.