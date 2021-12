Les 5 cançons de Nadal que has de cantar aquestes festes

El Nadal és una època molt especial. Són uns dies de reunions familiars, de decorar les nostres llars i els carrers, de cuinar especialment per a l'ocasió i impregnar-ho tot d'olors que alimenten. Són dies de passar-ho bé amb els nostres éssers estimats, encendre espelmes, veure pel·lícules nadalenques, tocar la pandereta, cantar nadales i escoltar música.





Per això, perquè la música no pot faltar per Nadal, hem preparat una llista amb cinc cançons de diferents artistes que bé podrien considerar-se imprescindibles durant aquests dies. Tothom les ha escoltat i són tot un clàssic dels darrers dies de desembre.





Així doncs, esperem que les cantis, les ballis i les gaudeixis. Per això, et deixem les cançons amb els seus vídeos i la lletra perquè, si no te les saps, et resulti més fàcil cantar-les.





JINGLE BELL ROCK, DE BOBBY HELMS





















LAST CHRISTMAS, DE WHAM!

















ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU, DE MARIAH CAREY

















HOLLY JOLLY CHRISTMAS, DE MICHAEL BUBLE

















THE CHRISTMAS SONG, DE NAT KING COLE



















De totes elles, quina és la teva preferida?