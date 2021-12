El Consorci de la Zona Franca de Barcelona signa un acord per a l'ús de l'escola bressol Somriures de Mercabarna

Pere Navarro, president del CZFB @ep





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha signat un acord amb Mercabarna i Suara Cooperativa per a l'ús de l'escola bressol Somriures -ubicada al recinte de Mercabarna - posant-la a disposició dels treballadors de totes les empreses instal·lades al polígon de la Zona Franca. D'aquesta manera, els treballadors del polígon industrial podran inscriure els fills i filles i utilitzar els serveis de l'escola bressol sense necessitat de pagar per accedir al recinte de Mercabarna.





Suara Cooperativa va posar en marxa l'escola bressol Somriures, la primera que obre amb gestió privada, el mes de setembre passat. El recinte compta amb unes àmplies instal·lacions de 630 metres quadrats distribuïts en una sola planta i amb un gran pati exterior. Aquesta escola ha estat creada per atendre i acompanyar en el seu desenvolupament nens i nenes d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, i promoure la conciliació de les responsabilitats de treball i familiars de les persones que treballen en aquesta àrea productiva i logística de la ciutat de Barcelona.





A l'acte de la firma, que ha tingut lloc a la mateixa escola Somriures, hi han estat presents Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Montserrat Ballarín, presidenta de Mercabarna i regidor de Comerç i Mercats, i Laura Gómez, directora de l'Àrea de Clients de Suara Cooperativa.





Pere Navarro ha destacat que “amb aquest conveni fem un pas més en l'avenç de la conciliació entre vida laboral i familiar per als treballadors del CZFB i de les empreses del polígon industrial de la Zona Franca, ampliant els serveis que oferim a les empreses de aquesta àrea productiva i logística de Barcelona”.





Montserrat Ballarín, per la seva banda, ha explicat que “des que Mercabarna va construir l'escola bressol el 2004, amb l'objectiu de facilitar la logística familiar dels 7.500 treballadors del polígon alimentari, hem col·laborat en tot moment amb els seus gestors per oferir una educació de altíssima qualitat i serveis adaptats a les necessitats dels diferents sectors d'aquest gran mercat”. "Per això" -ha afirmat- "ens complau molt poder compartir tot això amb la resta de treballadors de la Zona Franca".





Finalment, la directora de l'àrea de clients de Suara Cooperativa, Laura Gómez , s'ha mostrat molt satisfeta perquè “està a l'ADN de Suara donar resposta a les necessitats de les persones amb serveis de valor afegit. Què millor que poder tenir el teu fill o filla a pocs minuts de la feina en un projecte educatiu on aprèn amb el joc, l'observació i l'experimentació, prioritzant l'educació des dels valors per a un desenvolupament positiu de la seva pròpia identitat”.