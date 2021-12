Condemnat un pedòfil a 40 anys de presó per gravar parts íntimes a 555 dones joves al metro

Arxiu - Diverses persones surten d'un vagó a l'estació de metro de Gran Via. - Cézaro De Luca - Europa Press - Arxiu





El Jutjat Penal número 11 de Madrid ha condemnat a més de 40 anys un acusat de gravar les parts íntimes a 555 dones joves amb una càmera oculta al metro de Madrid. Tot i la condemna imposada, només complirà set anys i mig de presó per acumulació de penes al no poder excedir el triple del màxim de la més alta.





En una sentència, els magistrats penen Edison MZ per dinou delictes de descobriment i revelació de secrets i un altre delicte de pornografia infantil. A més, se li imposen dos anys de llibertat vigilada i quatre anys de prohibició per exercir professió que suposi contacte amb menors.





Al judici, el fiscal va interessar aplicar l'article 76.1 del Codi Penal per a les penes privatives de llibertat, sol·licitant el límit màxim de compliment en sis anys, 18 mesos i tres dies de presó, així com multa de 54 mesos a raó de 3 euros diaris. Aquest article estableix que el màxim de compliment no pot excedir el triple del temps pel qual se li imposi la més greu de les penes en què hagi incorregut.





Els fets s'inicien arran del patrullatge actiu a Internet de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, la unitat de xarxes del qual localitza un portal web amb vídeos on es mostraven parts íntimes del cos d'una pluralitat de dones, tractant-se d'enregistraments realitzats sense el consentiment de les afectades.





Les gestions practicades van permetre la identificació de l'acusat, un ciutadà de nacionalitat colombiana de 55 anys i sense antecedents penals.





Segons els fets provats, Edison MZ va obtenir imatges d'una pluralitat de dones gravades amb càmera oculta a la via o transport públic. El seu 'modus operandi' consistia a localitzar a l'intercanviador de rodalies, a les escales, a les andanes i als vagons de trens dones joves i gravar-les amb la càmera oculta del seu telèfon mòbil.





A data de juliol del 2019, el nombre de víctimes comptabilitzades ascendia a 555, les visualitzacions del publicat eren més d'1,3 milions, les visites al seu perfil eren de més de 84.000 i els seus subscriptors ascendia a 3.519.