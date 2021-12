A què fa olor Nadal?

Galetes de Nadal /@Pixabay





Alguna vegada t'has plantejat a què olora el Nadal? A la frescor de la neu, a la llenya de la xemeneia, a les castanyes fetes al carrer... o a galetes casolanes. Unes galetes casolanes que són fàcils de preparar i que et direm com fer perquè puguis sorprendre a tots els teus convidats.





En aquesta ocasió, et donarem la recepta d'unes bones galetes de gingebre. No només per les propietats d'aquest ingredient, sinó perquè és típic nadalenc. Així, per preparar galetes per a tota la família, necessitareu els ingredients que us deixem a continuació i ganes de gaudir d'una estona a la cuina.





INGREDIENTS





- 500 grams de farina

- 225 grams de mantega a temperatura ambient

- 2 culleradetes de gingebre mòlt

- 200 grams de sucre bru

- 2 culleradetes de canyella mòlta

- 1/4 de culleradeta de clau mòlt

- 3/4 de culleradeta de bicarbonat de sodi

- 1 ou gran

- 150 grams de mel





ELABORACIÓ





En un bol es barregen tots els ingredients secs i en un altre es barreja la mantega amb el sucre. Quan s'hagi format una crema, s'hi afegeixen l'ou i la mel i es barregen. Després, s'uneixen els ingredients dels dos bols i s'amassa fins a aconseguir una massa homogènia. Es fica tot en un recipient hermètic i es deixa reposar unes quatre hores a temperatura ambient.





Quan passi el temps, s'aplana la massa amb un corró entre dos fulls de paper d'enfornar, es fica al congelador aproximadament deu minuts i després, es talla la massa en la forma desitjada, per la qual cosa es poden utilitzar motlles amb formes nadalenques.





Un cop s'obtinguin les galetes, es fiquen al forn a 180ºC fins que estiguin daurades. El temps depèn de la mida de les galetes i el forn, ja que no tots escalfen de la mateixa manera. Quan estiguin fetes, es treuen del forn, es deixen temperar i després es decoren al gust.