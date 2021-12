Ingressen a Antonio Resines a l'UCI per Covid-19

Antonio Resines @ep





Antonio Resines ha estat ingressat a l'UCI de l'hospital Gregorio Marañon a Madrid "per complicacions derivades del Covid-19", segons ha confirmat la seva actual parella Ana-Pérez Lorente.





L'actor, de 67 anys, està estable i de moment no necessita assistència respiratòria. Resines ja té tres dosis de la vacuna contra el coronavirus.





Les darreres imatges d'Antonio Resines es van produir la setmana passada a l'últim adéu a Verónica Forqué , on el vam poder veure afectat per la tràgica mort de l'actriu que sacsejava fa una setmana tot un país que l'admirava com a artista. En aquestes imatges podem veure'l acudint al tanatori de l'actriu acompanyat, amb un barret, màscara i ulleres de sol, ocultant la cara davant la tristesa.





El cas d'Antonio Resines és un exemple més que no cal baixar la guàrdia i cal continuar amb cautela davant l'expansió d'aquesta variant Òmicron que no deixa d'evolucionar i afectar tota la població.