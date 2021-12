Quines són les tradicions nadalenques més curioses del món?

Des de dinar al KFC, amagar les escombres, llançar la cullera a l'aire o anar a l'església en patins, un pot trobar-se amb moltes tradicions curioses i pintoresques si viatja durant les dates nadalenques per diferents parts del món.





Així, de llarg a llarg d'Europa trobem diferents tradicions. Però lluny d'aquest continent el Nadal també se celebra, fins i tot als països de tradició no cristiana, però que s'han sabut adaptar i celebrar les festes a la seva manera.





Nadal al món /@Pixabay





EUROPA







Si un viatja per Europa per Nadal es trobarà que les tradicions del vell continent són molt peculiars. A Noruega hi ha la creença que el dia de la nit de Nadal bruixes i esperits malignes sobrevolen les cases. Si un viatja al país durant aquestes festes cal anar previngut. Per evitar que puguin assetjar les bruixes i esperits als ciutadans noruecs, aquests amaguen les escombres de casa seva, per evitar que volin al voltant dels domicilis.





Regne Unit també compta amb les seves pròpies tradicions nadalenques. Una dada cridanera és que set de cada deu gossos britànics reben un regal per Nadal. Mala època per viatjar amb la nostra mascota a Gran Bretanya. No obstant això, la tradició britànica més peculiar consisteix a demanar un desig mentre es bat el tradicional budí, unes postres angleses similars al púding.







De tradicions culinàries també viuen els eslovacs i ucraïnesos per Nadal. En tots dos països és habitual que el pare de família llanci una cullera plena de menjar a l'aire abans de començar el banquet. Com més quedi tacat el sostre a Ucraïna i Eslovàquia creuen que serà un millor any.





Si tant menjar empatxa, es pot complir la tradició txeca per predir les núpcies. Les dones solteres de la casa agafen una de les sabates de taló, es col·loquen d'esquena a la porta principal i la llancen per sobre de l'espatlla. Segons si el taló assenyala a la porta o no això serà indicatiu que el proper any la dona pugui contraure matrimoni.







Sabates de taló /@Pixabay





D'Itàlia és coneguda la tradició de menjar llenties a finals d'any, però no és l'única. Els nens italians, en lloc d'esperar els Reis Mags, esperen la vinguda de la Befara, una dona gran generosa que no va poder indicar als Reis d'Orient el camí cap a Betlem, però que plena de generositat va decidir seguir-los. Encara que es va decidir tard, la Befara recorre els racons buscant els reis i el Messies deixant regals als nens del món.







LLATINOAMÈRICA





Al continent llatinoamericà trobem tradicions igual o més curioses que les europees. A Guatemala, des de fa diversos segles, celebren la Crema del Diable el dia 7 de desembre per donar la benvinguda al període nadalenc. Les famílies fan neteja i treuen de casa tots els objectes vells i trencats, símbols de maldat, i els amunteguen al costat d'una figura diabòlica. Després de cremar-los escombraran la casa amb una escombra de palla i la banyen en aigua beneïda per assegurar el descens del diable als inferns.





A Colòmbia és costum deixar anar globus durant la nit de Nadal com a expressió de goig i alegria per aquestes festes. No obstant aquesta bonica tradició ha estat prohibida recentment ja que molts d'aquests globus queien sobre algunes cases produint danys i incendis.





Tanmateix, la tradició llatinoamericana més peculiar la trobem a Veneçuela. A Caracas el dia de Nadal tallen els carrers perquè els ciutadans puguin anar sense perill a l'església muntats amb patins. Una tradició de la qual es desconeix el veritable origen.







ÀSIA





Un restaurant KFC /@Pixabay





Encara que al continent asiàtic el cristianisme no és la religió majoritària, alguns països compten amb les seves tradicions per a aquestes dates. Els japonesos celebren el dinar de Nadal a la cadena de menjar ràpid KFC. El restaurant americà va iniciar una campanya nadalenca a l'illa nipona que va captivar els ciutadans i aquests van instaurar com a tradició nadalenca menjar al KFC. A més, si un vol felicitar les festes a un japonès ha de tenir cura amb el color de la targeta nadalenca. Les cartes vermelles, color nadalenc per excel·lència a occident, es fan servir al Japó per manifestar els condols per la mort d'un ésser estimat.





Tot i això, el país asiàtic més nadalenc és Corea del Sud. Si un viatja allà en aquestes dates es trobarà que hi ha grans comunitats cristianes al país. La regió és tradicionalment budista, però molts locals i fins i tot temples s'adornen amb motius nadalencs. A més, tradicions com la missa del Gall són molt respectades a altres països del continent, com Tailàndia.