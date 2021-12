Investigat un conductor per circular diversos quilòmetres en direcció contrària i donar positiu en alcohol i drogues

Ertzaintza @ep





L' Ertzaintza ha obert diligències com a investigat un conductor de 53 anys per un delicte contra la seguretat viària després de circular diversos quilòmetres en direcció contrària i donar positiu en alcohol i drogues, segons ha informat el Departament basc de Seguretat.







Minuts després de les dues de la matinada, un particular ha alertat de la presència d'un vehicle circulant en direcció contrària a l'altura de la localitat de Sodupe en sentit Bilbao.





Una patrulla de l'Ertzaintza ha localitzat l'automòbil a l'alt de Castrejana i ha fet indicacions al conductor perquè s'aturés . Tot i això, el conductor ha continuat la marxa, de manera que els agents han iniciat una persecució que ha finalitzat als túnels de San Mamés.





El conductor ha estat sotmès a les proves de detecció d'alcohol i drogues, amb un resultat positiu a totes dues. Per tot això, li han obert diligències com a investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària.