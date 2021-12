Una nena de deu anys mor després de fer un repte de TikTok

TikTok @ep





Una mare desconsolada ha emès una advertència sobre els perills d'un desafiament viral de TikTok , després que la seva filla de 10 anys morís tractant de completar el desafiament. Es creu que el "desafiament de l'apagada", que implica que els participants es gravin contenint la respiració fins a desmaiar-se, és anterior a les xarxes socials, però recentment ha experimentat un ressorgiment a TikTok. Els vídeos del desafiament s'han eliminat ara de la plataforma, ja que TikTok apunta a combatre la tendència.





Nyla Anderson , de 10 anys, es va desmaiar al dormitori de casa seva a Chester, Pennsilvània, diumenge passat després de fer el repte. La seva família la va portar ràpidament a un hospital local, on va ser declarada morta. La seva angoixada mare, Tawainna Anderson, ara insta els pares que revisin els telèfons dels seus fills, ja que "no se sap mai el que es pot trobar".





“Ella era tot. Era una nena feliç”, va dir la mare de l'Anderson. “Aquest és un dolor que no desapareix. És a la part superior de la meva gola. Estic tan ferida". En declaracions a ABC 7, va dir: "No pensaries que els nens de 10 anys puguin intentar això. Ho intenten perquè són nens i no saben res millor”.





Un portaveu de TikTok li va dir a The New York Post que el "desafiament pertorbador" és anterior a la plataforma de vídeo i mai no ha estat una tendència de TikTok. “Estem atents al nostre compromís amb la seguretat de l'usuari i eliminaríem immediatament el contingut relacionat si el trobem. El nostre sentit més condol amb la família per la seva tràgica pèrdua”, van afegir.





Segons els informes, Nyla és almenys el cinquè nen que mor mentre participava en el "desafiament de l'apagada" només aquest any . LaTerius Smith Jr., que només té nou anys, va ser descobert inconscient a la casa de la seva família a Tennessee al juny. Més tard va morir en un hospital, i la seva família va culpar TikTok per la seva mort.





Un nen d'Oklahoma de 12 anys també va morir al juny mentre suposadament s'enregistrava a si mateix fent el desafiament.





Al març, el nen de Colorado, Joshua Haileyesus, va ser trobat inconscient al bany de casa seva, també pel mateix repte. Només tres setmanes després, va morir a l'hospital.





I al gener, una nena italiana de 10 anys va ser trobada morta en un bany per la seva germana petita, amb el telèfon a prop. Es va pensar que també havia intentat la tendència viral. TikTok ha dit que ha implementat mesures per evitar que els usuaris comparteixin imatges perilloses.





En cercar "desafiament d'apagada" a l'aplicació de xarxes socials, ara apareix un missatge que diu: "Apreneu a reconèixer desafiaments i enganys nocius". A més daixò, els usuaris tenen la capacitat de denunciar qualsevol vídeo que pugui pertànyer al desafiament.





Els experts han advertit sobre els riscos associats amb el 'desafiament de l'apagada': desmais, convulsions, dany cerebral i fins i tot la mort. En declaracions a l'Irish Examiner quan el desafiament va circular per primera vegada a Snapchat el 2014, el Dr. Nick Flynn, un metge de capçalera a Cork, va dir: “Els nens s'estan introduint en un entorn incontrolat. És molt arriscat. En fer el desafiament del desmai, estan imitant l'asfíxia. Estan impedint que el múscul del pit es mogui, cosa que impedeix que el pit funcioni i vostè no pot portar oxigen al cervell. Després, el cervell no té oxigen i la persona perd el coneixement”.