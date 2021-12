El risc d'hospitalització per Òmicron és un 80% més baix que amb altres variants

Hospital @ep





Un estudi de l' Institut Nacional de Malalties Infeccioses de Sud-àfrica (NICD, per les sigles en anglès) ha evidenciat que els sud-africans que s'estan contagiant de la variant òmicron del virus de la COVID-19 tenen un 80% menys de risc d'hospitalització, en comparació amb anteriors variants.





Aquest treball preliminar, publicat al servidor preimpressió medRxiv i que encara no ha estat revisat per altres científics, adverteix, però, que un cop un infectat per òmicron ingressa a l'hospital, el risc de mort és igual que fins ara amb la variant Delta.





La investigació, liderada per les científiques Nicole Walter i Cheryl Cohen a Sud-àfrica, va analitzar els casos de COVID-19 entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre. Segons la seva anàlisi, la infecció per òmicron està vinculada a un 70% menys de risc de malaltia greu si es compara amb les infeccions per Delta al país sud-africà entre l'abril i el novembre d'aquest any.





Paul Hunter, catedràtic de Medicina de la Universitat d'East Anglia (Regne Unit), ha comentat que a l'estudi la malaltia greu a les persones després de l'hospitalització va ser de 0,7, "cosa que equival aproximadament a una reducció del 30 per cent del risc de malaltia greu als pacients hospitalitzats".





En qualsevol cas, puntualitza que els intervals de confiança de l'estudi, és a dir, el marge d'error, "eren amplis, per la qual cosa no es pot afirmar que la gravetat fos efectivament menor en els pacients hospitalitzats amb omicron".





La setmana passada, un estudi dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina LKS de la Universitat de Hong Kong va evidenciar que òmicron infecta i es multiplica 70 vegades més ràpid que Delta i el SARS-CoV-2 original als bronquis humans, cosa que pot explicar per quin òmicron es pot transmetre més ràpid entre els humans que les variants anteriors.





No obstant això, el seu treball també va demostrar que la infecció d'òmicron al pulmó és significativament menor que la del SARS-CoV-2 original, cosa que pot ser un indicador d'una menor gravetat de la malaltia. Aquesta investigació es troba actualment en fase de revisió per parells per a la seva publicació.