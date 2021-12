Catalunya rebutja que els militars vacunin a la regió

Vacuna Covid-19 @ep





La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel , ha rebutjat que els militars vacunin a Catalunya, mentre que la secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, ha sostingut aquest dijous que tornar a la màscara obligatòria en espais exteriors “aporta poc” si no hi ha aglomeracions.





Durant una entrevista a Catalunya Ràdio, i preguntada per si els militars vacunaran a Catalunya, després de l'anunci del Govern d'aquest dimecres, Craywinckel ha dit que espera que no passi.





En aquest sentit, ha destacat la mobilització dels professionals sanitaris per vacunar a Catalunya i la importància de la immunització: “Què ens passaria si no tinguéssim la vacuna? Jo crec que estaríem tots morts”.





Gemma Craywinckel ha lamentat la saturació del sistema sanitari --amb més d'un 30% de llits d'UCI ocupats per Covid-19-- i que el Govern no hagi adoptat mesures més restrictives: "No era la resposta que jo voldria ni la que correspon".





Ha recomanat als pares que tinguin un fill positiu que s'aïllin "tant com puguin" encara que no tinguin l'obligació legal de fer-ho i extremin les precaucions; mentre no tinguin símptomes --ha subratllat-- no s'hauran de fer una prova ni acudir al CAP si no estan malament, i si donen positiu han d'avisar els seus contactes estrets.





LA MASCARETA OBLIGATÒRIA "APORTA POC"





Per la seva banda, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha sostingut aquest dijous que tornar a la màscara obligatòria en espais exteriors “aporta poc” si no hi ha aglomeracions, i ha defensat les restriccions del Govern per frenar els contagis de Covid-19.





En una entrevista a Rac1, ha afirmat que les mesures busquen frenar la corba de contagis, que esperen contenir en uns 15 dies, en un moment de "transmissió comunitària" en què la variant òmicron ja és la dominant a Barcelona.





TOC DE QUEDA I LIMITAR REUNIONS A 10 PERSONES





En concret, ha reivindicat limitar les reunions a 10 persones i la reducció d'aforaments en restauració, cultura i gimnasos, i el tancament de l'oci nocturn i el toc de queda de 1 a 6 hores per reduir la mobilitat i prevenir possibles botellons.





D'altra banda, ha atribuït la decisió de la Comissió de Salut Pública de no imposar la quarantena per a contactes estrets vacunats de contagiats d'òmicron a les "dificultats molt grans d'aplicació" que hauria suposat, i ha defensat que la Conselleria va recuperar aquesta mesura seguint el criteri inicial acordat al Ministeri de Sanitat.





Ha advertit que "aquesta variant té una fuga vacunal", si bé els casos detectats són menys greus --la majoria d'hospitalitzats segueixen sent de delta-- i això és una bona notícia, ha subratllat Cabezas.





Pel que fa a la vacunació, ha explicat que durant Nadal i Sant Esteve se seguirà immunitzant, i ha concretat que encara no s'ha decidit si els nens hauran de rebre dosis de reforç en un futur –uns 60.000 ja s'han vacunat, ha explicat- -.