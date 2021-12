Salut aclareix que el tancament de discoteques no està inclòs a la petició al TSJC

Carmen Caps @ep





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha aclarit que el Govern va sol·licitar aval judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reintroduir el toc de queda, la limitació de reunions a 10 persones i la reducció del 70% dels aforaments a llocs de culte, de manera que ni el tancament de l'oci nocturn ni les restriccions d'aforament en altres sectors formen part de la petició.





Ho ha dit dijous passat en una entrevista a Rac1, després de conèixer que la Fiscalia Superior de Catalunya s'ha oposat a les mesures per les quals el Govern va demanar l'aval amb l'objectiu de frenar els contagis de Covid-19.





Si no autoritzés la limitació de reunions a 10 persones, la mesura quedaria com una recomanació --ha explicat Cabezas-- mentre que el toc de queda es canviaria per una limitació horària en diversos sectors: els restaurants haurien de tancar a les 0.30 hores, ha detallat.





“ El TSJC és el que sap d'aquests temes. Nosaltres proposem una mesura i aplicarem el que ens diguin ”, ha afegit la secretària de Salut Pública sobre el toc de queda.





El Govern ha proposat imposar un toc de queda 1 a 6 de la matinada a municipis de més de 10.000 persones i amb una incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants en set dies.