El Govern desactiva l'avís de contaminació per partícules a 40 municipis de Barcelona

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha desactivat aquest dijous l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules a 40 municipis de l'àrea de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric , ha informat en un comunicat.





La decisió s'ha pres després d'una setmana amb l'avís en marxa, ja que " no se segueixen donant les condicions que van donar lloc a la seva activació ": en concret no es preveuen superacions del valor diari de 50 micrograms de partícules PM10 per metre cúbic de aire durant aquest dijous.

Els nivells de PM10 estan disminuint i la previsió a 24 hores indica que la intrusió de pols africana es retirarà i les condicions de dispersió milloraran “notablement” al llarg de la jornada.





El departament ha concretat que a més de la capital catalana s'incloïen 39 municipis més: Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, el Pallejà, el Prat de Llobregat, el Sant Andreu de la Barca, el Sant Feliu de Llobregat i el Sant Joan Despí (Barcelona).





També Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda , Terrassa, Granollers, Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, i Sant Fost de Campsentelles (Barcelona).