L'Hospital Moisés Broggi, de Sant Joan Despí, està a la vora del col·lapse

Hospital Moisès Broggi





El sindicat CCOO del Baix Llobregat denuncia, en el context de la sisena onada de la pandèmia, la situació insostenible que es viu a l'Hospital Moisés Broggi, de Sant Joan Despí . El sindicat ho atribueix a la manca de planificació ia la nefasta gestió per part del Consorci Sanitari Integral, i, per extensió, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.







En paraules del sindicat “l'actual situació al Baix Llobregat no és nova, ve de lluny. La pandèmia de la Covid-19 ho ha accentuat des del març del 2020, i s'emmarca en una política que no ha donat màxima prioritat al sistema sanitari . Aquesta realitat ha impactat de manera molt directa a l'atenció primària del Baix Llobregat, i en particular a l'Hospital Moisés Broggi”.





Per a CCOO "fruit d'una evident mala gestió, avui es manifesta amb tota la cruesa com un exemple del deteriorament del sistema sanitari català, originat per les retallades i així com la manca d'inversions, de recursos i de suport a les persones que treballen durant els darrers anys".





CCOO ha emplaçat reiteradament la direcció d'aquest important centre hospitalari del Baix Llobregat “a aplicar inversions i millores laborals. Alhora, els responsables de la seva gestió s'han negat sistemàticament a prendre mesures organitzatives, a reduir la temporalitat, a convocar noves places o a millorar els contractes i les condicions laborals".





A més denuncia "la suspensió de vacances i dies d'oci del personal d'infermeria durant les festes nadalenques, que s'ha fet de forma unilateral i sense la preceptiva consulta amb la seva representació legal. No es pot tornar a exigir sacrifici i heroisme a les plantilles que durant mesos han patit canvis en les condicions laborals i han fet un gran esforç que va molt més enllà de les obligacions inherents a la seva professió i vocació”.





Per tot això des de CCOO “s'exigeix que els responsables de l'Hospital Moisés Broggi prioritzin inversions per garantir la millor atenció possible a totes les persones malaltes de SARS-CoV-2, fer les proves diagnòstiques en temps i forma, tornar a fer seguiment dels rastrejos sense demores. Però també cal atendre de manera adequada les persones afectades per altres patologies".





A més demana que es " facilitin els equips i les mesures de protecció als treballadores i treballadors sanitaris per desenvolupar la seva feina de manera segura i que es fomenti el teletreball quan sigui possible".