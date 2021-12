Absolen el còmic David Suárez pels acudits sobre la Síndrome de Down, però retreuen "el dany gratuït"

David Suárez @ep





L' Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'humorista David Suárez del delicte d'odi del qual havia estat acusat per vexar els afectats per la Síndrome de Down amb una acudit negra si bé els magistrats retreuen "el dany gratuït" que ha fet al col·lectiu.





En una sentència, els magistrats consideren que no s'està davant d'una acció típica de l'article 510 del Codi Penal en relació amb un delicte d'odi, per la qual cosa només es pot dictar un pronunciament absolutori.





En el judici, el còmic es va disculpar però es va reafirmar en la intenció de fer riure el seu públic i no de "vetjar ni mofar-se de cap col·lectiu".





"L'altre dia em van fer la millor mamada de la meva vida. El secret va ser que la noia va fer servir moltes baves. Algun avantatge havia de tenir la síndrome de Down", va escriure l'humorista, que té un cosí i un oncle avi amb aquesta afectació.





David Suárez s'enfrontava a un any i deu mesos de presó i multa de 3.000 euros per un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals, una acusació que el fiscal ha mantingut al seu informe final. A més, el fiscal va sol·licitar que quedés inhabilitat per exercir la seva professió a Twitter.





"DOLOR GRATUÏT"





La Sala entén que "el tuit jutjat ha causat dolor" i ha generat "un dany gratuït", apuntant que no considera que l'acusat s'hagi disculpat amb el comunicat publicat a les seves xarxes per justificar el que anomena acudit "d'humor negre" davant els rebutjos i opinions negatives en contra, és més aviat una explicació del seu punt de vista després dels atacs rebuts”.





"Però malgrat tot això ia la vista de la jurisprudència examinada i especialment del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), aquesta Sala considera que els fets no són constitutius d'un delicte d'odi ", recull la sentència.





En aquest cas, els magistrats addueixen que "no s'aprecia l'existència d'aquesta incitació a l'odi oa la violència, ni, consegüentment, la presència d'un risc real, fins i tot en el marc del perill potencial, per als béns jurídics protegits".





"Per molt desagradables, detestables, molestos, de mal gust, incorrectes que ens semblin els termes utilitzats al tuit que ens generen rebuig i entenem que a les persones al·ludides les ofenen i fan mal, això no implica que ens trobem davant una infracció penal, que requereixi una sanció del Dret penal", asseveren.





Insisteixen que "cal saber distingir allò que és mal gust del que és delicte" reiterant que s'exigeix "l'existència d'una incitació a la violència".