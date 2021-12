El Govern central mana un "missatge de precaució" per Nadal davant l'avenç dels contagis per òmicron

Isabel Rodríguez @ep





La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez , ha enviat un "missatge de precaució" a les festes nadalenques a causa de l'augment dels contagis de COVID-19 lligats a l'aparició de la variant òmicron.





"Reiterar el missatge de precaució davant aquestes festes nadalenques, cal aplicar l'experiència personal. Tots sabem com combatre el virus. Exercici de precaució i de serenitat davant d'aquesta situació", ha ressaltat en roda de premsa després del Consell de Ministres extraordinari d'aquest divendres.





Davant l'alça de casos, la portaveu de l'Executiu ha insistit que la "mesura més important" contra òmicron és la vacunació, que "ha estat la fórmula de l'èxit". "Accelerar-la serà la mesura més important que implementarem en els propers mesos, amb més recursos humans per atendre la pressió a l'Atenció Primària", ha apuntat.





En la mateixa línia, la ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha tornat a fer "una crida a la cautela, la prudència i la cultura de les cures, especialment en aquests moments de trobada amb els éssers estimats". Així, ha reconegut la ciutadania pel “comportament exemplar”. El Govern empatitza amb els seus anhels i entén els sacrificis, però és important que ens seguim cuidant”, ha reclamat.





La ministra ha insistit, no obstant, que "no estem en la mateixa situació que al Nadal passat". "El punt diferenciador és l'alta cobertura vacunal que tenim, si bé és molt important no abaixar la guàrdia i seguir les mesures que sabem que són eficaces per lluitar contra el virus: vacunació i prevenció", ha apuntat.





Al fil, ha assegurat que Espanya compta amb "vacunes suficients" per administrar la tercera dosi a tota la població i vacunar tots els nens. Tal com va assenyalar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, en roda de premsa després de la Conferència de Presidents, el nostre país compta amb vuit milions de dosis d'estoc, a les quals cal sumar les reserves de les CCAA. Per al 2022, Espanya té compromeses per contracte fins a 90 milions de dosis.





Darias ha recordat que els objectius en vacunació de l'Executiu són que el 80% dels més grans de 60 anys hagi rebut la tercera dosi abans que s'acabi l'any. Així mateix, ha plantejat també que el 80 per cent de les persones entre 50 i 59 anys rebi la dosi de record la setmana del 24 de gener i que el 80 per cent d'entre 40 i 49 anys tingui la tercera dosi a la primera setmana de març.





A més, una altra meta és que el 70% dels nens entre 5 i 11 anys compti amb la primera dosi pediàtrica la setmana del 7 de febrer i que el 70% tingui la segona dosi pediàtrica la setmana del 19 d'abril. "Per tant, hi ha objectius, hi ha vacunes, hi ha determinació i compromís per assolir-los", ha esgrimit la ministra.





Així mateix, Darias ha detallat que el Govern ha proposat reforçar els dispositius de vacunació amb equips de les Forces Armades , així com posar a disposició hospitals de la Xarxa Sanitària Militar. En concret, ha posat a disposició de les CCAA fins a 150 equips mòbils de vacunació, així com l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla a Madrid i l'Hospital General de la Defensa de Saragossa com a centres de vacunació de suport.





Igualment, ha recordat que el Ministeri de Defensa manté activat el mecanisme per sol·licitar rastrejadors militars com a "recurs addicional". A hores d'ara, segons el cap de l'Executiu, hi ha activats fins a 1.052 d'aquests efectius.