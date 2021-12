Jordi López: "Moltes més famílies demanaran el castellà a les aules de Catalunya"

La petició que impartissin el 25% de classes en castellà de la família de Canet de Mar ha estat la més mediàtica però la veritat és que abans que ells, altres famílies a Catalunya havien demanat el mateix. És el cas de la de Jordi López, veí del Prat de Llobregat i portaveu de C's a la mateixa localitat, que tal com explica a Catalunyapress, el 24/11/2020 va demanar al Departament d'Educació català que els seus dos fills petits, que en aquell moment anaven a primària, rebessin el 25% de les classes en castellà.





Jo no demano que no s'estudiï català /@EP





Ho va fer basant-se en “una sentència que diu que quan hi ha dues llengües cooficials, l'ensenyament s'ha d'impartir de forma vehicular en un mínim del 25% per a cadascuna de les dues llengües i la resta s'ha de repartir en funció de la realitat sociolingüística del centre o la presència d'altres llengües", tal com va informar mitjançant una carta la família de Canet. I és que López, per raons personals, pensa això seria millor i més beneficiós per als seus fills.





“Jo no demano que no s'estudiï català. Els meus fills tenen l'obligació d'aprendre el català, és una riquesa, i vull que segueixin aprenent-lo. Però també vull que estudiïn en castellà”, indica en declaracions a Catalunyapress. "I ja sé que tothom sap parlar castellà i que als patis dels col·legis es parla. Encara que algú no vagi a l'escola, sap castellà. El que potser no sap, per exemple, és escriure'l. Així que jo vull que els meus fills aprenguin català, però també castellà al mateix nivell que l'aprenen a altres comunitats", assenyala.









Per això, explica que fa una mica més d'un any va demanar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que els seus dos fills en edat escolar rebessin el 25% de les classes en castellà. Dos mesos després, li van respondre que “acceptaven que la comunicació entre el col·legi i la família fos en castellà, però que el model lingüístic del col·legi no podia canviar-se”.





Així doncs, Jordi va anar amb la seva petició al Tribunal Superior de Justícia (TSJC), des d'on van establir unes mesures cautelars malgrat que encara li han de respondre amb una sentència ferma. Amb aquestes mesures cautelars, els tribunals van concedir-li mínim el 25% de classes en castellà per als seus dos fills a finals de juliol de 2021.





Cal assenyalar que quan un pare sol·licita el compliment d'aquestes mesures cautelars, ho fa per a la classe dels seus fills. La resolució, per tant, s'aplica únicament en aquesta aula, no a l'escola sencera. Així doncs, en el cas de Jordi López, es va decidir que els seus fills rebrien, a més de l'assignatura de llengua castellana, la de matemàtiques en aquest mateix idioma.





"El Tribunal els va dir que tenien un mes per implementar la mesura i el material didàctic havia de ser també en castellà. Però jo em vaig adonar que no s'estava complint quan el meu fill va arribar a casa amb el llibre de matemàtiques en català", comenta Jordi.





"MOLTES MÉS FAMÍLIES DEMANARAN EL CASTELLÀ A LES AULES"





Jordi López apunta que, malgrat que els polítics diuen que només són 80 famílies les que han fet aquesta petició, són moltes més les que voldrien que es complís la sentència. “En realitat no són 80 persones; ara seran moltes més. Hi ha moltes famílies que voldrien fer el pas però no s'atreveixen. Abans no era fàcil, però ara ho serà molt més”.





En aquesta línia, demana a totes les famílies que així ho vulguin que ho demanin. "Jo animaria tots els pares que creguin que per a l'educació dels fills és millor tenir més classes en castellà que prenguin la iniciativa de fer-ho".





I és que per a aquest pare és molt important que totes les persones en la mateixa situació, totes les que vulguin que els seus fills estudiïn també en castellà, ho facin saber. Com més famílies s'atreveixin a fer el pas, abans aconseguiran que es compleixi la sentència.