Els Mossos engeguen un dispositiu per garantir el compliment de les restriccions

Els Mossos d'Esquadra muntaran un dispositiu policial des del 24 de desembre fins al 9 de gener per garantir el compliment de les restriccions establertes per fer front a la crisi sanitària causada per la covid-19.





En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha explicat que aquest dispositiu vetllarà pel compliment de la limitació de la mobilitat personal nocturna d'1 a 6 hores i l'ús adequat dels espais públics per evitar l'ocupació massiva al territori català.





Així doncs, s'incrementaran les patrulles de seguretat ciutadana, amb 50 més; es reforçaran els equips d'ordre públic, amb 16 més, i s'afegiran 200 agents més als carrers, la qual cosa suposarà un increment de 698.907 euros en hores extres dels agents.





Els Mossos d'Esquadra han destacat que entre el 10 i el 19 de desembre s'han fet 3.001 actuacions d'informació, vigilància i inspecció a tot Catalunya: un 29% han estat en espais d'oci nocturn, un 68% de restauració i un 3% a gimnasos i residències.





En concret, s'han aixecat 24 denúncies: sis s'han imposat a locals d'oci nocturn i 18 a locals de restauració, mentre que cap s'ha imposat a gimnasos.