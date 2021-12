Catalunya ja té Pressupostos per al 2022 gràcies a l'aval dels comuns

El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach /@EP







El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous els Pressupostos de la Generalitat del 2022 amb els vots a favor de Junts i ERC, l'abstenció dels comuns i el vot en contra de la resta de l'oposició, i es convertiran en els primers comptes vigents 1 de gener; una cosa que no passava des del 2010.





Els comptes han tirat endavant gràcies a l' aval dels comuns, amb qui el Govern va assolir un acord després del rebuig de la CUP, que l'Executiu de Pere Aragonès havia fixat com a únic soci per treure els comptes, per la qual cosa deixa a l'aire la majoria independentista de la investidura.





El projecte inclou una despesa total de 38.139 milions d'euros, fet que suposa un increment de 5.618 (17,3%) respecte als darrers comptes aprovats del 2020, mentre que la previsió d'ingressos no financers i no finalistes és de 27.256 milions d'euros, 394 més (1,5%).





La llum verda de la Cambra catalana als comptes s'ha materialitzat amb la votació del dictamen de Pressupostos, les parts del text que no han estat esmenades, que s'ha saldat amb 65 vots a favor -d'ERC i Junts-, 62 en contra -de PSC, Vox, CUP, Cs i el PP-, i vuit abstencions dels comuns.





Pressupostos desglossats per sectors /@Foment





GIRÓ, ARAGONÈS I ALBIACH ES MOSTREN UNITS





Just abans, el ple del Parlament ha votat les 1.106 esmenes presentades que els grups mantenien vives, que són 343 del PSC-Units, 193 de Vox, 91 de la CUP, 311 de Cs i 168 del PPC, que ha rebutjat, amb excepció de la qual la mesa de la comissió d'Economia i Hisenda va admetre com a esmena tècnica, que ha prosperat amb 99 vots a favor, 20 en contra i 16 abstencions.





Durant el ple, en què cada grup ha intervingut durant 20 minuts, el conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha traslladat el seu agraïment a tots els diputats i ha defensat que era "fonamental" que els comptes tiressin endavant per encarar amb mínimes garanties un exercici que augura ple de reptes i incerteses.





Al final del ple, Giró i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'han saludat, i tots dos han anat a saludar la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, amb qui s'han fet una foto.





Aquesta imatge contrasta amb la fotografia que van protagonitzar Aragonès i Albiach després de segellar l'acord per tancar el pacte de Pressupostos, en què Giró no va participar malgrat haver pilotat les negociacions, durant les quals Junts es va oposar a pactar amb els d'Albiach.





La sessió s'ha celebrat amb les restriccions aprovades per la Mesa del Parlament davant l'augment de contagis de coronavirus, de manera que hi ha hagut la meitat dels diputats presents a l'hemicicle i la resta han votat per delegació.





DE LA CUP A UN PACTE 'IN EXTREMIS' AMB ELS COMUNS



Els Pressupostos s'han aprovat definitivament un mes i mig després d'iniciar el tràmit parlamentari, que el Govern va decidir començar sense comptar encara amb el suport suficient per tirar-los endavant i que va aconseguir desbloquejar gràcies a un pacte 'in extremis' amb els comuns, que va permetre superar el debat a la totalitat.





L'acord amb els comuns, als quals Aragonès va recórrer després del veto de la CUP als comptes i davant la seva insistència de no negociar amb el PSC malgrat els seus oferiments, inclou l' aprovació dels Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona: els comuns facilitaven l'aprovació dels comptes de la Generalitat i ERC rectificava el seu 'no' i avalava els d'Ada Colau.





Tot això va provocar les crítiques de Junts perquè acusen el president de trencar la majoria independentista de la investidura i van tornar a constatar les discrepàncies entre els socis de l'Executiu català, malgrat que dies més tard la portaveu del partit, Elsa Artadi, va minimitzar l'impacte de l'acord i no han tractat de bloquejar-ho.





EL GOVERN D'ARAGONÈS SENSE SUPORT SÒLID





El desacord entre el Govern i la CUP a la llei més important de l' any i que calibra l' estabilitat de la legislatura deixa la majoria independentista de la investidura al' aire i a l' Executiu d' Aragonès sense un suport sòlid al Parlament .





De fet, després de trencar-se les negociacions amb els cupaires, Aragonès ha defensat la necessitat de revisar l'acord d'investidura que van aconseguir ERC i la CUP per actualitzar-lo, i una de les incògnites és si es mantindrà o no el compromís perquè el president se sotmeti a una qüestió de confiança el 2023, a meitat de la legislatura.





Des d'ERC ja hi ha hagut algunes declaracions públiques de dirigents republicans posant en dubte el sentit de mantenir la qüestió de confiança, mentre que els cupaires en els últims dies han elevat el to de les crítiques contra el Govern i han advertit que ara mateix no superaria una qüestió de confiança, evidenciant el distanciament amb l'Executiu català.





Cal veure també quin serà el paper dels comuns després d'aprovar els Pressupostos, ja que defensen seguir arribant a acords amb el Govern en qüestions que ajudin a la ciutadania però sense garantir l'estabilitat de l'Executiu, a qui veuen dividit per les discrepàncies permanents entre ERC i Junts.