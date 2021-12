Putin diu que Moscou està preparada per ajudar la UE amb els preus del gas

Vladimir Putin @ep





El president de Rússia, Vladímir Putin, ha expressat la disposició del seu país a ajudar la UE en la crisi de la forta pujada dels preus del gas, tot i que ha reiterat que van ser els mateixos europeus els que han creat el problema en creure's "més intelligents que els altres".





"Estem llestos per ajudar, i ho estem fent", ha dit Putin durant la seva conferència de premsa de final d'any, en la qual ha tornat a assenyalar la UE com la responsable de la crisi energètica. "Han creat aquests problemes per si mateixos, i els haurien de resoldre pel seu compte també", ha assenyalat.





D'altra banda, el president rus ha elogiat l'actuació del Banc de Rússia, liderat per Elvira Nabiullina, quan ha subratllat que sense les pujades dels tipus que ha adoptat la institució s'hauria produït al país una situació semblant a la de Turquia.





"Sé que el sector real no està satisfet amb les pujades dels tipus, però sense elles podríem tenir una situació semblant a la de Turquia", ha dit Putin. "Potser ho consideren estrany, però jo no interfereixo en la feina del Banc Central", ha afegit.