Aquests són els biomarcadors que poden ajudar a detectar l'Alzheimer de manera primerenca

@EP





Les dades de l'OMS sobre la demència indiquen que actualment hi ha 50 milions de persones que pateixen aquesta malaltia. De totes, entre el 60% i el 70% dels casos corresponen a Alzheimer, ja que és la forma més comuna que hi ha de demència.





Els estudis que s'estan desenvolupant al voltant d'aquesta malaltia són diversos i des de tot arreu. El doctor Alberto Lleó, director de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, ha exposat en un esdeveniment virtual el potencial que tenen alguns biomarcadors per poder canviar el futur de la malaltia.





Què són els biomarcadors?





Segons l'Institut Nacional del Càncer NIH, el biomarcador és una molècula biològica que està a la sang, altres líquids o teixits del cos. La seva presència és un procés que indica una afecció o una malaltia. Aquest biomarcador s'utilitza per poder determinar la resposta que dona el cos de la persona davant d'un tractament concret.





Una de les coses que va poder destapar Lleó i que va explicar a la conferència és que les mesures del líquid cefalorraquidi han estat claus en els assajos. És cert que hi ha altres biomarcadors que poden resultar útils per tractar la malaltia. Per això, ha explicat que els marcadors core són clau per poder diagnosticar l'Alzheimer de manera precoç.





A més, ha reconegut que hi ha un altre tipus de marcadors que també podrien ser claus per poder detectar la malaltia, com ara les proteïnes sinàptiques. La realitat és que, de moment, es continuen estudiant per determinar quin és el context del seu ús i si realment poden arribar a ser efectives.





LA DEMÈNCIA MÉS COMÚ DEL MÓN





Els experts també coincideixen amb l'OMS en afirmar que l'Alzheimer s'ha convertit en el tipus de demència més comú que hi ha a tot el món. Per això, els científics han reconegut que la presència d'aquests biomarcadors són molt importants per poder detectar la malaltia de manera primerenca.





Segons la ponència de Lleó, els biomarcadors en sang han evolucionat durant els darrers anys i ara són molt útils per a la detecció de l'Alzheimer. Un dels punts principals que els científics consideren claus per diagnosticar la malaltia és avaluar si el pacient té trastorn cognitiu o no, ja que és en aquesta avaluació on es veu el tipus d'afecció que té aquesta persona. Tot i això, els científics recorden que per a un diagnòstic puntual, l'arribada dels biomarcadors, ja que seran aquests els que indiquin la malaltia.





@EP





QUINES SÍMPTOMES TÉ UN PACIENT AMB ALZHEIMER?





Un dels principals símptomes que desenvolupa una persona amb Alzheimer és la pèrdua progressiva de memòria, a més de perdre habilitats cognitives que l'acabaran afectant la vida diària. Normalment, aquesta malaltia afecta persones d'edat avançada, però la realitat indica que també es pot manifestar en persones joves.





En cas dels malalts que tenen menys de 50 anys, la malaltia és més agressiva. Això no obstant, si la persona està ben cuidada, el pacient pot tenir una llarga vida. Aquest tipus d'Alzheimer, que es manifesta tan aviat, se'l coneix com l'Alzheimer familiar o genètic, ja que sol ser habitual en aquest tipus de pacients.





EXISTEIXEN TRACTAMENTS?





L'OMS ja ha confirmat que avui dia no existeix cap tipus de tractament que pugui curar o revertir la demència. Sí que és cert que amb l'avenç de la tecnologia estan arribant nous assaigs clínics que tenen com a objectiu principal revertir la situació o intentar guarir aquesta malaltia del tot.





Tot i això, aquesta solució encara no ha arribat, però sí que hi ha moltes maneres d'oferir suport i millorar la vida de les persones que pateixen demència. Per això, és important que la malaltia es diagnostiqui com més aviat millor per poder realitzar un tractament, optimitzar la salut física, identificar i tractar altres malalties, detectar els símptomes i problemes de conducta i proporcionar informació als cuidadors.





Les dades continuen indicant que l'Alzheimer és la forma més comuna de demència i que encara no hi ha cap tractament concret que sigui capaç de curar la malaltia.