Temporalitat i ERTE: aquests són els canvis de la reforma laboral

Cambrer, arxiu /@EP





El Govern central ha aconseguit tancar un acord amb patronal i sindicats que modifica aspectes clau de la regulació laboral, com ara la contractació o la prevalença de convenis, cosa que permetrà complir amb un dels compromisos fixats amb Brussel·les abans de final d'any.





Després de mesos d'intenses i complexes negociacions, que s'han prolongat aquest dimecres fins a altes hores de la nit, la CEOE ha estat la primera a donar suport als principis generals de la reforma laboral, que poc després han ratificat els comitès d'UGT i CCOO "per unanimitat".





"Avui és un dia històric per als treballadors (...) és la primera reforma en què els treballadors i les treballadores recuperen drets", ha celebrat a les portes del Ministeri de Treball la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha confirmat que la norma anirà al Consell de Ministres del proper dimarts 28 de desembre.





"Complim. Avui avancem cap a un model de relacions laborals del segle XXI. Ho fem amb la bandera de l'acord i el diàleg. Volem feines i sous dignes, que garanteixin els drets de tots i totes. Gràcies a patronal i sindicats pel seu compromís", ha subratllat el president del Gobierno, Pedro Sánchez, en missatge de Twitter recollit per Catalunyapress.





UN ACORD DIFÍCIL D'ASSOLIR





Encaixar aquesta reforma, una de les compromeses amb la Comissió Europea en el marc del pla de recuperació i resiliència, ha comportat una difícil negociació, no només per apropar les postures de patronal i sindicats, sinó al propi si del Govern amb polèmica entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, i la mateixa Díaz sobre abast de la reforma.





Finalment, el Govern de l'Estat ha aconseguit el segell de l'acord tripartit en una reforma que modifica aspectes de la realitzada pel PP el 2012, en recuperar la ultraactivitat dels convenis i la prioritat del conveni sectorial en matèria salarial.





L'ERT "ES QUEDA" I CANVIS PER ACABAR AMB LA TEMPORALITAT





A més, estableix les bases d'un nou model d'ERTE que serveixi d'alternativa a l'acomiadament davant de crisis o reconversions sectorials i introdueix diversos canvis per frenar l'excessiva temporalitat del mercat laboral espanyol.





Entre aquests, que el contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit i que els temporals només es podran subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora amb dret a reserva del lloc de treball. En aquest contracte per circumstàncies de la producció, la durada màxima serà de 6 mesos, ampliable a 1 any per conveni col·lectiu sectorial.





S'endureixen també les sancions per a l' ús indegut de contractes temporals i es fixa que els temporals fraudulents seran convertits en indefinits, així com els que acumulin 18 mesos de feina en un termini de 24 mesos.





CEOE APEL·LA A L'EXERCICI DE LA RESPONSABILITAT





CEOE i Cepime han explicat en un comunicat que l'acord "manté intactes els mecanismes de flexibilitat interna que garanteixen l'adaptabilitat de les empreses a les circumstàncies, assegura la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica i contribueix a la pau social".





S'ha tractat, afegeixen les patronals, d'"un exercici de responsabilitat" que "aporta certeses de cara a l'exterior i afavoreix la confiança a Espanya després de mesos amb missatges molt perjudicials per a les empreses, els inversors i el futur del nostre país".





D'aquesta manera ha justificat la part empresarial un acord que els sindicats CCOO i UGT han celebrat perquè, "per primera vegada en democràcia, s'emprèn una modificació del calat que suposa aquest acord, no a favor de les pretensions de l'empresa, sinó de la classe treballadora. Aquí recuperem drets".





"L'acord mereix una valoració molt positiva, sense deixar d'afirmar la nostra voluntat de continuar avançant en el marc del diàleg social per consolidar plenament una ocupació amb drets i de qualitat al nostre país", han afegit en una nota conjunta