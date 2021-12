Núria Picas abandona el Parlament: "la meva vocació és en un altre lloc, a les muntanyes"

La diputada d'ERC al Parlament, Núria Picas /@EP







La diputada d'ERC al Parlament, Núria Picas, renunciarà a la seva acta de diputada a la Cambra catalana per motius personals i professionals, i la substituirà el que ja fos diputat republicà la legislatura passada, José Rodríguez.





En un comunicat, ERC ha anunciat que Picas ha decidit deixar el Parlament "per motius personals i professionals, i reprendre la seva activitat professional vinculada a la muntanya " després de dos anys com a diputada i s'ha acomiadat del ple en finalitzar la sessió d'aquest dijous.





Picas, que ja s'ha acomiadat del grup parlamentari en una reunió aquest mateix dijous amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els diputats d'ERC, ha afirmat que va arribar al Parlament "en un moment molt complicat, a conseqüència d'una repressió intensíssima i injusta contra molts companys que encara avui la pateixen".





“I no em moc d'aquí. Seguiré fent-ho, col·laborant on pugui i ajudant la causa independentista. Però la meva vocació és en un altre lloc, a les muntanyes", ja que Picas és corredora de muntanya professional.





Després de la seva renúncia, ERC iniciarà els tràmits perquè José Rodríguez la substitueixi com a diputat i previsiblement podrà recollir la seva acta al gener.





S'ACOMIADA AL PLE



En acabar el ple d'aquest dijous al Parlament, Picas ha intervingut per acomiadar-se assegurant que deixa una etapa que ha viscut amb molta intensitat “i per fer política cal tenir molta energia, compromís i sobretot t'ha d'agradar”.





“Sóc una persona molt passional. Les coses per fer-les amb intensitat t'han d'agradar, com córrer una carrera de 170 quilòmetres. Si no t'agrada, difícilment ho faràs fins al final”, ha apuntat la diputada republicana, que ha afegit que vol ser fidel a les passions i els orígens: l'esport, la muntanya i la natura.





Després de destacar que espera haver estat a l'altura i haver estat una bona companya de viatge, ha animat a continuar treballant per la independència: “Jo ho seguiré fent des del carrer, des de les muntanyes. Sigueu feliços i Visca Catalunya lliure!”.