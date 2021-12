Mor Jaume Comas, el productor i guionista que va treballar a 'Per un grapat de dòlars'

Clint Eastwood a 'Per un grapat de dòlars' /@EP







El productor i guionista Jaume Comas (Terrassa, 1936) va morir dimarts a l'edat de 85 anys, segons ha comunicat la seva família aquest dijous. Comas es va dedicar a la producció i al guió cinematogràfic i va treballar en diverses coproduccions italianes com a coguionista, entre altres, de la popular 'Per un grapat de dòlars', de Sergio Leone, protagonitzada per Clint Eastwood.





Va desenvolupar la seva carrera a Madrid, on l'any 1968 va fundar Arcos Film i més endavant la productora i distribuïdora Alas Films. Amb elles va produir i coproduir amb Itàlia i els Estats Units títols com 'El caçador de taurons', d'Enzo Girolami (1979) i 'Homes d'acer' ('Men of war', 1994, de Perry Lang). El 1998 va crear la distribuïdora New World Films Internacional.