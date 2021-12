PSC, ERC i Junts s'uneixen per renovar el Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes

Consell de Garanties Estatutàries /@EP





El PSC, ERC i Junts han anunciat aquest dijous un acord per renovar el Consell de Garanties Estatutàries i la Sindicatura de Comptes, tots dos òrgans de designació parlamentària, informen en un comunicat.





La proposta d'acord que es formalitzarà al Parlament preveu com a membres del Consell de Garanties Estatutàries Eduard Roig, Mercè Barceló, Francesc Esteve, Laura Díez Bueno, Montse Rosell i Enoch Albertí.





En relació amb la Sindicatura de Comptes, l'acord designa Miquel Salazar com a Síndic Major de l'òrgan i Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Josep Viñas, Manel Rodríguez, M. Àngels Cabasés i Anna Tarrach com a membres.





A més, els partits han avançat que acordaran "properament" la designació dels membres de la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació pública.





PSC, ERC i Junts ja van anunciar dimecres un altre acord per renovar diversos càrrecs caducats que depenen del Parlament i van proposar Rosa Romà per presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Esther Giménez-Salinas com a Síndica de Greuges. Van explicar que l'acord inclou que l'exconsellera de Cultura, Àngels Ponsa, sigui vicepresidenta de la CCMA, i la resta de membres siguin Lluís Garriga, Gemma Ribas, Lluís Noguera, Carme Figueras i Pep Riera.