Puigdemont "torna a la càrrega" amb un nou recurs davant del Tribunal Constitucional

La defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentat un recurs de súplica davant el Tribunal Constitucional contra la interlocutòria pel qual es rebutjava la recusació dels magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel.







A l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press i que es presenta també en defensa dels exconsellers Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí, s'indica que el 22 de desembre ja es va sol·licitar aclariment de la interlocutòria del TC de 15 de desembre, però que ja presenten aquest recurs de súplica "a la vista dels vaivens jurisprudencials d'aquest Tribunal Constitucional, conseqüència de l'animositat notòria dels seus magistrats en contra dels recusants".





Assenyala l'escrit que s'ha donat una vulneració del dret a la tutela judicial efectiva perquè la interlocutòria del TC no dóna "resposta als plantejaments clars, concrets i específics" que es plantaven a l'incident de recusació. I opina que l'argument esgrimit pel tribunal de garanties que la pluralitat política és senyal d'identitat del ple esdevé aquesta pèrdua de tutela efectiva.





"Es pot tapar el sol amb les mans però seguirà sent-hi i, en aquest cas, es podrà acudir a formes genèriques de desestimació però seguirà vulnerant el dret al jutge imparcial", indica la defensa.





RECUSACIÓ D'ESPEJEL





Al·lega també que s'ha donat una vulneració del dret a una resolució judicial motivada i fundada en Dret perquè la interlocutòria del TC, a parer seu, "no només omet pronunciar-se sobre qüestions crucials al·legades per les parts, sinó que en desvirtua d'altres fins a ratllar el que és absurd".





No entenen per què no s'ha pogut decidir sobre la recusació d'Espejel sense que ella hi participi, i tampoc comprenen per què no es pronuncia el tribunal sobre l'amistat d'Arnaldo amb el president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, amb el magistrat Antonio del Moral, amb el difunt Manuel Maza o amb Manuel Delgado-Iribarren.





"Igualment, com s'ha dit anteriorment, absolutament res no es diu, tampoc, sobre les manifestacions públiques d'Arnaldo Alcubilla, que posen de manifest la seva parcialitat més completa per al coneixement d'aquesta causa -'procés'-, més enllà de generalitats basades que no responen a les obligacions que deriven del dret a una resolució motivada", afegeix.





DRET A UN TRIBUNAL INDEPENDENT



D'altra banda, la defensa, que porta l'advocat Gonzalo Boye, assenyala que s'ha vulnerat el dret a un tribunal independent i imparcial per la participació de determinats magistrats, com Antonio Narváez i Cándido Conde-Pumpido, que s'havien apartat de conèixer sobre assumptes relacionats amb el 'procés' independentista.





"Aquesta participació seria raó suficient per a l'anul·lació de la interlocutòria de 15 de desembre de 2021 que és objecte del present recurs de súplica, per vulnerar manifestament el dret a un tribunal independent i imparcial", subratlla.





Però a més, recorda que van participar en el seu propi incident de recusació tant Espejel com Arnaldo. I afegeix a aquests dos noms el del president del TC, González-Trevijano, del qual afirmen que també se'n va sol·licitar la recusació. Al fil, recorda l'article 227 de la Llei orgànica del poder judicial impedeix als recusats formar part de l'òrgan que hagi de decidir sobre la seva recusació.





I avisa que d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, "una norma de Dret intern de cap manera pot justificar la vulneració d'un dret fonamental". "I és que qualsevol limitació d'un dret fonamental requereix una justificació objectiva i raonable, a més de proporcionada", apunta.





Assenyala així mateix que la manca de previsió en l'ordenament jurídic espanyol d'un mecanisme de substitució dels magistrats del Tribunal Constitucional com el que existeix, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans, "de cap manera pot justificar el sacrifici del dret a un tribunal imparcial".





ARNALDO, MIRALL I TREVIJANO



D'altra banda, insisteix a la figura d'Arnaldo, per assenyalar que les afirmacions realitzades per ell sobre el 'procés' són objectivament susceptibles de perjudicar la seva imparcialitat, en major mesura, si és possible, que les expressades per Antonio Narváez i Cándido Conde- Pumpido".





Sobre el raonament del tribunal per no recusar Espejel, la defensa de Puigdemont assenyala que "ratlla el disbarat". "Afirma que el criteri adquirit com a jutge mai ho seria en detriment de la deguda imparcialitat, citant una jurisprudència que no té res a veure amb els fets d'aquest incident de recusació", lamenta.





Pel que fa a González-Trevijano, posen l'accent en què manté una estreta amistat amb Arnaldo. "A aquesta amistat se suma el coneixement de l'Excm. Sr. Pedro González-Trevijano Sánchez de l''especial i comprensible predilecció' del seu íntim amic pel conflicte polític de Catalunya", afegeix.