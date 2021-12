Per què és important establir l'ús obligatori de mascaretes a l'exterior?

Des de finals de juny, si una persona es trobava al carrer, només havia de portar la màscara posada de forma obligatòria si no podia mantenir la distància d'un metre i mig amb la resta de ciutadans. No obstant això, a partir d'aquest dijous tothom l'haurà de fer servir en tot moment, no només en aglomeracions.





Dos ancians usant una mascareta /@EP





Així ho va anunciar aquest dimarts Pedro Sánchez a la reunió amb els presidents autonòmics. Tot i que cal assenyalar que alguns, entre ells Pere Aragonès, es van mostrar en contra d'aquesta mesura, que s'implementarà amb excepcions a partir del dia 24 de desembre i que havien sol·licitat alguns dels presidents. Així, els únics moments en què no serà obligatori portar-la serà quan es practiqui esport, quan una persona estigui en espais naturals o quan es comparteixi espai només amb convivents.









Aquesta és una de les solucions que el cap de l'Executiu ha trobat per intentar frenar els contagis, que segueixen a l'alça a tot el país i estan portant a batre rècords de contagiats en 24 hores, sent les xifres més altes ara que a qualsevol altre moment de la pandèmia.





PER QUÈ ÉS IMPORTANT UTILITZAR LA MASCARETA A EXTERIOR?





Hi ha experts, com la viròloga Margarita del Val, que consideren que fer servir mascaretes a l'exterior "ajudarà una miqueta, però és una mesura d'una contribució mínima". Tot i això, opina que "hi ha gent que necessita que li prohibeixin les coses per complir".









I el que els ciutadans han de complir ara són les mesures d'autocura, ja que els hospitals de tot el país es comencen a col·lapsar. Segons Margarita del Val, Òmicron ha arribat "en el pitjor moment", ja que "es contagia més" i provoca malalties "igual de greus". Així doncs, tota mesura que permeti disminuir el nombre de contagis és benvinguda.





Òmicron és una variant més infecciosa que Delta, que ja es propagava més fàcilment que el cep original. En aquesta ocasió, parlem d'una variant que es replica fins a 70 vegades més ràpid als bronquis i poques hores després d'infectar-se, una persona pot contagiar-ne d'altres.





A més, alguns estudis han demostrat que per encomanar-se amb la variant Òmicron es necessita menys càrrega viral. Per tant, això podria significar que els aerosols serien suficients per infectar algú. I què són els aerosols? Aquestes petites partícules que expulsem en parlar, tossir, esternudar o respirar i que es queden suspeses a l'aire.





Dit això, sembla probable que una persona infectada pugui deixar a l'ambient, fins i tot al carrer, aerosols amb partícules de virus que siguin capaços d'infectar el següent que passi pel mateix lloc. Per tant, això justificaria tornar a l'ús obligatori de les màscares fins i tot a l'exterior.