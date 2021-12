La vicepresidenta Nadia Calviño presidirà el Comitè Monetari i Financer Internacional

La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño /@EP







La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha estat escollida com a presidenta del Comitè Monetari i Financer Internacional (IMFC, en les sigles en anglès), l'òrgan rector de les polítiques del Fons Monetari Internacional (FMI).







Rellevarà la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, que va renunciar al càrrec al qual va accedir el 18 de gener del 2021, sent la primera dona a presidir-ho, ha informat el comitè en un comunicat.





Calviño, que estarà per un període de dos anys com a presidenta de l'IMFC, podrà compatibilitzar aquesta tasca amb les funcions de vicepresidenta econòmica a Espanya. La número 'dos' de l'Executiu va rebre el suport dels ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea (Ecofin) per a aquest càrrec.





Es tracta d'un comitè que juga un paper "clau d'orientació estratègica" a les polítiques del FMI, segons indica el mateix organisme, en assessorar i informar la junta de govern sobre la supervisió i gestió del sistema monetari i financer internacional incloses les respostes desenvolupament d'esdeveniments que puguin pertorbar el sistema.





Compta amb 24 membres la designació dels quals reflecteix la grandària i composició del directori executiu i el seu president assumeix generalment un mandat de tres anys.