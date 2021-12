Aragonès afirma que el toc de queda a Catalunya ha començat sense incidents

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha afirmat que la primera nit de toc de queda a Catalunya per la pandèmia de coronavirus “ha anat bé, no hi ha hagut cap incident, i, per tant, va com ha d'anar”.





En una entrevista de Catalunya Ràdi, ha afirmat que assumeix el "desgast" polític que comporti prendre mesures, en preguntar-li si el president del Govern no és tan dràstic amb la intenció de no desgastar-se.





Pere Aragonès ha al·legat que “són mesures per protegir la salut” i que és important que aquest Nadal es minimitzin els partits.





"Ens guiem per un criteri científic, sanitari i mèdic" arran d´un comitè científic d´experts, i les decisions s´han pres per responsabilitat, ha afegit.





"Dilluns que ve farà un any que iniciem la vacunació a Catalunya", ha recordat, i ha dit que ara cal seguir prenent mesures paral·leles que ha qualificat d'absolutament necessàries.