La saga Buenafuente continua: la filla de Silvia Abril i Andreu ha debutat imitant la nena de Shrek

Late Motiv- Pantallazo





' Late Motiv ', el programa que ha capitanejat Andreu Buenafuente durant anys, s'ha acomiadat per sempre de la graella televisiva. I ho ha fet amb magnificència, fent debutar Joana Buenafuente - filla de Silvia Abril i Andreu-.





"La mare està confinada i és l'últim programa i això no s'acabarà així, així que vinc aquí a substituir la mare", ha explicat Joana davant del seu pare. Tot i ser la seva primera aparició televisiva, la nena ha sabut demostrar que l'ADN d'artista corre per les venes, aguantant tota la intervenció amb un temple inusual per a algú de la seva edat.









" En quin moment vas creure que era bo perdre la custòdia de la nostra filla? ", ha fet broma el presentador quan ha entrat Silvia Abril a través d'una videotrucada. L'humorista ha revelat que ella volia que La nena de Shrek hi fos, perquè no podia concebre el final de Late Motiv sense que aparegués la nena, "la nena, la nena, i al final he enviat la nena", ha comentat a tot de broma Abril.







Andreu Buenafuente i Movistar+ s'han acomiadat de 'Late Motiv' després de 7 temporades i més de 900 programes





Andreu Buenafuente, Premi Nacional de Televisió 2020 ha tancat aquesta etapa al capdavant de Late Motiv aquest 23 de desembre per afrontar nous reptes i projectes audiovisuals. 'Late Motiv' és una producció Movistar+ en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio).