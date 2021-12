Uns nens es queden sense regals de Nadal després que dos lladres se'ls emportessin tots

Regals de Nadal /@Pixabay





Una família del Regne Unit s'ha quedat sense Nadal després que dos lladres els robessin tots els regals i es mengessin els dolços. Així ho informa Mirror, que afegeix que els dos nens de la família, d'11 i 12 anys, es van quedar molt espantats després del que va passar.





Els fets van passar dimarts a la matinada. La Sra. Headland es va despertar cap a les dues del matí i va escoltar xiuxiueigs a la planta baixa del seu habitatge. Va pensar que eren els seus fills, per la qual cosa els va saludar. Però com a resposta només li van arribar altres xixiueigs, unes quantes malediccions i uns cops a les escales.





"Llavors vaig entrar immediatament a l'habitació dels meus fills pensant en tot tipus de coses. Vaig trucar a la policia immediatament i l'operadora es va quedar al telèfon amb mi tot el temps, va ser increïble i els oficials van arribar a casa molt ràpid", va assenyalar en un comunicat de la Policia.





A més, ha afegit que "els lladres havien registrat les habitacions lliures d'abaix" i, a més de medicaments, diners i joies, s'havien emportat tots els regals de Nadal que la dona havia embolicat i ficat en bosses per col·locar-los sota l'arbre de Nadal.





Com podrien arruïnar el Nadal dels nostres fills i envair casa nostra d'aquesta manera? Fins i tot el Grinch es va robar el Nadal, però almenys el va portar de tornada. No em molesta si no rebo cap regal, són només els meus fills els que importen. Pots reemplaçar els regals, però no pots reemplaçar les sorpreses i els nens obrint els seus regals", va declarar.





A més de tot això, segons el relat de la víctima, els lladres van menjar xocolates i dolços nadalencs a la taula de cafè de la sala d'estar.





Per la seva banda, el superintendent Kevin Broadhead va dir: "Aquests nens s'han quedat sense cap regal per obrir el dia de Nadal després que els seus pares hagin treballat tan dur per comprar-los. Els van embolicar acuradament per sorprendre'ls el dia de Nadal. Cap nen no s'hauria de quedar sense regals per obrir el dia més especial i festiu de l'any i que això passi tan a prop de Nadal, és increïblement trist".