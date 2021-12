Que el Covid no ens amargui aquestes festes

Llums de Nadal @ep





Amb la por com a protagonista en aquestes festes nadalenques i a la porta d'acabar un any al que es creia rellançador de la vida, de les persones i l'economia d'aquest país, ja que resulta que una altra variant del feliç cóvid ha vingut per aigualir les festes i endur-se per davant unes quantes persones - més de les desitjades -i de passada omplir també les urgències, les ucis i els confinaments. Tot un panorama que no convida a la joia en aquestes dates nadalenques.





Però sense deixar de banda la realitat que estem patint, l'important és assumir-ho, però no deixar-se portar pel pessimisme col·lectiu o individual, sinó plantar-li cara, amb les prevencions conegudes, però plantar-li cara. L'important és viure, així de simple i alhora complex . Que ningú, ni el virus maleït s'introdueixi a la nostra ment per amargar-nos aquests dies, ni els que vénen, ni tan sols tots els anys que ens queden per viure. La fortalesa humana queda demostrada a les adversitats. Més d'una vegada els pals que donen la vida, per cert, uns quants, els que els pateixen s'arriben a creure que seran capaços de superar-los, però la força interior, l'esperança i la lluita són capaços d'anteposar-se a gairebé tot. Aquesta és la gran lliçó de la vida i de la condició humana. Colin Powell deia que “l'optimisme perpetu és multiplicador de forces”.





Que aquests dies de desconcert, agitació i preocupació, no impedeixin passar de la millor manera possible unes festes que tenen un denominador comú: gaudir de la millor manera possible uns dies amb la família amics i fins i tot amb coneguts Ja se sap que la limitació al nombre de persones a les reunions pot desbaratar els plans inicials, però és igual, es poden buscar fórmules perquè la incidència sigui menor, però cal fer-les, Si així i tot, alguns estan confinats, que pensin que està compartint amb les persones que volen aquests dinars, sopars o xerrades, que es lamenten poc, perquè el temps haurà de tornar-ho a fer de manera presencial. Aquesta batalla cal guanyar-la, és una més de les que ens toca en aquesta vida de clarobscurs, quadrilàters i solitud. No sé qui va dir que la vida és una gran aventura o res. Si no la planteges com una aventura, s'hi haurà passat sense pena ni glòria.





Quan ja s'emporta un parell d'anys de salts continus, molts s'hi han acostumat, i intenten trobar fórmules per passar-los de la millor manera, entre ells hi ha el riure, o el somriure que són un gran verí per a la por, que tots hem tingut o seguim tenint en algun moment. Per això, i oblidant-nos del que està succeint, a tots els terrenys, però en especial en la salut que és el més important, la paciència, és una altra de les premisses que hem de tenir per tirar endavant i no deixar de banda l'esperança que és el que no s'ha de perdre mai. Com deia Schopenhauer: “ Poques vegades pensem en allò que tenim; però sempre en què ens falta” .





Així que aquestes festes cal prendre-les amb filosofia, i que res ni ningú sigui capaç d'impedir gaudir-les, amb els menjars favorits regats de vi, cava i el que faci falta, sempre amb un somriure, paciència i una cosa molt important que no es deu oblidar mai: la solidaritat amb les persones que ho estan passant malament. I a les que cal ajudar cadascú en la mesura de les seves possibilitats. Així que, bones i solidàries festes!